Bu Tarz Benim'in şampiyon ikizlerini görenler inanamıyor! Aycan Şencan Nurcan Şencan kardeşler sosyal medyayı salladı

Nurcan ve Aycan'ın değişimini görenler 'yok artık' diyor. Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.
AYCAN ŞENCAN-NURCAN ŞENCAN KARDEŞLERİN SON HALİ İNANILMAZ
Bir dönem damga vuran Bu Tarz Benim'in birincileri Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin son halini görenler gözlerine inanamadı.
2014 yılında yayınlanan Bu Tarz Benim programının ilk sezonunun şampiyonu Aycan-Nurcan Şencan kardeşler olmuştu.
Programdan sonra hayranlarıyla sosyal medyada iletişime devam eden ikizlerin değişimi görenlere 'yok artık' dedirtti.
İkizleri, ekranda bu halleriyle tanımıştık.
Yarışmanın şampiyonu olan Aycan Şencan, Nurcan Şencan kardeşlerin eski halinden eser kalmadı.
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