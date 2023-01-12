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  4. Buket Aydın'ın önüne estetiksiz halini koydular! Tek tek açıklamak zorunda kaldı

Buket Aydın'ın önüne estetiksiz halini koydular! Tek tek açıklamak zorunda kaldı

12.01.2023 10:23 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Son dönemde kendisinden 11 yaş küçük sevgilisi olduğu iddiasıyla gündeme gelen spiker Buket Aydın'ın değişimi de sık sık gündeme geliyor. Spiker Buket Aydın 2. Sayfa'da eski haline bakarak yaptırdığı estetik işlemleri anlatmak zorunda kaldı.

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla ve son dönemde de 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemden düşmeyen Buket Aydın 2. Sayfa'ya konuk oldu. Şarkıcılığa soyunan ve beğenilmeyen Aydın, estetiksiz halleri masaya yatırılınca ayağa kalkıp yüzündeki değişimi açıklamaya çalıştı.

Yüzüne dolgu yaptıranların yaşlı göründüğünü söyleyen Aydın "Ben Ocak 1'de 38 yaşında girdim" dedi.

"Estetiğim yok" diyen Buket Aydın estetiklerini şöyle anlattı:

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" Kaşlarım düşük çene hattım daha belirgin. Çenemde de hafif bir dolgu var. Burada ise yüzüm daha şiş. Burada NTV'deyim. Burada estetik müdehaleleler yaptırdığım süreçteyim. Dolgu, botoks yaptırmaya başladım. O düşüklükler kayboldu. çenemde çene dolgusu var. O dönem yanağımda da dolgu vardı. Şimdi yok."

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Didem Soydan
Şükran Ovalı
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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Buket Aydın sevgilisi yaşında ele

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