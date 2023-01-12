Buket Aydın'ın önüne estetiksiz halini koydular! Tek tek açıklamak zorunda kaldı

Emir Sarıgül ile yaşadığı aşkla ve son dönemde de 11 yaş küçük sevgilisiyle gündemden düşmeyen Buket Aydın 2. Sayfa'ya konuk oldu. Şarkıcılığa soyunan ve beğenilmeyen Aydın, estetiksiz halleri masaya yatırılınca ayağa kalkıp yüzündeki değişimi açıklamaya çalıştı.

Yüzüne dolgu yaptıranların yaşlı göründüğünü söyleyen Aydın "Ben Ocak 1'de 38 yaşında girdim" dedi.

"Estetiğim yok" diyen Buket Aydın estetiklerini şöyle anlattı:

" Kaşlarım düşük çene hattım daha belirgin. Çenemde de hafif bir dolgu var. Burada ise yüzüm daha şiş. Burada NTV'deyim. Burada estetik müdehaleleler yaptırdığım süreçteyim. Dolgu, botoks yaptırmaya başladım. O düşüklükler kayboldu. çenemde çene dolgusu var. O dönem yanağımda da dolgu vardı. Şimdi yok."