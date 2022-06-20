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Buralarda tamamen özgürsünüz! Avrupa’nın en iyi çıplaklar plajları: Fransa’dan İspanya’ya kadar...

20.06.2022 17:15 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Yoğun ve yorucu geçen bir kış mevsiminden sonra çoğu kişi tatil yaparak keyifli anlar yaşamak ister. Deniz, kum ve güneşten oluşan rahatlatıcı bir tatil pek çok kişinin ilk tercihidir. Daha farklı bir tatil deneyimi arıyorsanız bu liste tam size göre! “Hayatımda bir kez yapmalıyım” diyeceğiniz çılgınlıkta Avrupa’nın en popüler çıplaklar plajlarını sizler için derledik.

Tatil büyük bir çoğunlukla soğuk geçen kış ve melankolik sonbahar günlerinin geride bırakıldığı sıcak yaz mevsimini ifade eder. Yaz aylarında pek çok kişi tatil planlarını önceden yaparak gitmek istediği yerleri belirler. Henüz tatil planı yapmadıysanız ve değişik bir tecrübe yaşamak istiyorsanız bu listeye bir göz atın.

İŞTE AVRUPA'NIN 'ÇIPLAKLAR' PLAJLARI

BRIGHTON NATÜRALİST PLAJI (İNGİLTERE)

BRIGHTON NATÜRALİST PLAJI (İNGİLTERE)
Marine Parade'in hemen dışında yer alan bölge İngiltere’nin ilk natürist plajı olarak dikkatleri üzerine çekiyordu. Genellikle natüralizmi benimseyen kişilerin tercih ettiği plajda çıplak olmak tamamen kişisel arzulara bağlı. Bu yüzden bu lokasyona gittiğinizde etrafınızda kıyafetli kişileri gördüğünüzde şaşırmamanızı tavsiye ederiz.

CAP D’AGDE KÖYÜ (FRANSA)

CAP D’AGDE KÖYÜ (FRANSA)
Natürist bir köyün merkezinde bulunan bu kumsal, 1 kilometreden fazla özel olarak işaretlenmiş bir çıplaklar alanına sahip. Güvenlik önlemlerinin üst düzeyde bulduğu köyde natürist yaşamının yanında farklı tarzları da barındıran bölümler bulunuyor.

PARALİA MİKRİ BANANA-SKİATHOS (YUNANİSTAN)

PARALİA MİKRİ BANANA-SKİATHOS (YUNANİSTAN)
Skiathos yabancı turistlerin uğrak tatil rotalarından biri olaak kabul edilen bir Yunan adasıdır. Adanın güney bölümünde gizlenen Paralia Mikra Banana koyu ise nüdistlerin toplanma noktası hale geldi. Kayaları aşarak plaja indiğinizde sizi nüdistlerle birlikte masmavi bir deniz ve pürüzsüz bir sahil karşılıyor.

RED SAND BEACH-GİRİT (YUNANİSTAN)

RED SAND BEACH-GİRİT (YUNANİSTAN)
Yunanistan’ın Girit Adası’nda bulunan Red Sand Beach, listedeki ulaşılması en zor lokasyonlardan biridir. Kayalıkların altında tamamen saklanmış halde bulunan koy müdavimleri tarafından sıklıkla ziyaret ediliyor. Dağın içinden yaklaşık 30 dakika süren yürüyüş sonucunda koya vardığınızda muhteşem bir manzara sizleri karşılayacak.

VERA PLAYA-İSPANYA

VERA PLAYA-İSPANYA
İspanya'nın Almeria kıyısındaki Vera, tamamen çıplak güneşlenebileceğiniz, yüzebileceğiniz ve sörf yapabileceğiniz dünyadaki sayılı yerden biridir. 1979'da kurulan otel 2 km boyunca uzanıyor ve İspanya'daki ilk natürist bölge olarak kabul ediliyor. Birçok çıplaklar bölgesinde giyinmek “isteğe bağlı” iken, Vera Playa Club çıplak olmanızı gerektiriyor.
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