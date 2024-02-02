Büyük beden model Ashley Graham dantelli iç çamaşırıyla 'iş tavsiyesi' verdi! O anlara yorum yağdı

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.





İÇ ÇAMAŞIRIYLA İŞ TAVSİYESİ VERDİ

Siyah dantelli iç çamaşırı ile bir video çeken kıvrımlı model takipçilerine 'iş tavsiyesi' verdi.

Ünlü modelin bu gönderisine sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Buna ihtiyacımız vardı', 'Çok sevdim bu yayını', 'Kilo vermişsin' gibi yorumlar yapıldı.

Üç çocuk annesi olan ünlü model, şu sıralar yine podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor.