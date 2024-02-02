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  4. Büyük beden model Ashley Graham dantelli iç çamaşırıyla 'iş tavsiyesi' verdi! O anlara yorum yağdı

Büyük beden model Ashley Graham dantelli iç çamaşırıyla 'iş tavsiyesi' verdi! O anlara yorum yağdı

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 10:48 | Son Güncelleme:
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Büyük beden modelliği yapan ve geçtiğimiz sene 'Dünyanın en seksi kadını' olarak seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla sık sık gündem oluyor. Siyah dantelli iç çamaşırı ile bir video çeken Ashley Graham takipçilerine 'iş tavsiyesi' verdi. Ünlü modelin o anlarına yorum yağdı.

Maxim dergisi tarafından dünyanın en seksi kadını seçilen Ashley Graham sosyal medyadaki paylaşımlarıyla sık sık gündem oluyor. Her gönderisi binlerce beğeni ve yorum alan ünlü isim bu defa son paylaşımıyla sosyal medyayı salladı.

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İÇ ÇAMAŞIRIYLA İŞ TAVSİYESİ VERDİ

Siyah dantelli iç çamaşırı ile bir video çeken kıvrımlı model takipçilerine 'iş tavsiyesi' verdi.
Ünlü modelin bu gönderisine sosyal medyada yorum yağdı. Ünlü isme; 'Buna ihtiyacımız vardı', 'Çok sevdim bu yayını', 'Kilo vermişsin' gibi yorumlar yapıldı.
Üç çocuk annesi olan ünlü model, şu sıralar yine podyumların aranan isimleri arasında yer alıyor.
Daha önce "12 yaşımdayken kendi bedenimden utandırıldım" diyerek zorbalığa maruz kaldığını ifade eden ünlü model her kadının bedeniyle barışık olması için sık sık tavsiyeler veriyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ashley Graham sosyal medya Model
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