Büyük beden model çırılçıplak pozlarıyla Instagram'ı kasıp kavuruyor!

Çıplak pozları ve cesur açıklamalarıyla magazin gündeminin önemli figürlerinden biri olan büyük beden model Ashley Graham, 10 milyonu aşkın takipçisinin bulunduğu Instagram hesabından paylaştığı pozlarıyla adından söz ettiriyor.
İŞTE ASHLEY GRAHAM'IN ATEŞLİ POZLARI:
Geçtiğimiz haftalarda paylaştığı çırılçıplak pozuyla tüm dikkatleri üzerine çeken 33 yaşındaki Ashley Graham, Instagram hesabından sık sık çıplak kareler paylaşıyor.
İkinci hamileliğini yaşayan Graham, ilk çocuğunu doğurduktan sonra Elle dergisine yine yatakta çırılçıplak uzandığı bir poz vermişti.
Kadınların bedenleriyle barışık olmaları gerektiğini sık sık dile getiren yıldız, çatlakları ve kilolarıyla çok mutlu olduğunu söylüyor.
Ashley Graham, yalnızca cesur pozlarıyla değil, iddialı açıklamalarıyla da magazin dünyasının favori isimleri arasında yer alıyor.
Graham, evlenmeden önceki ilişkilerinde karşısındaki kişiyi henüz tanımadan cinsel ilişkiye girdiği için pişmanlık duyduğunu dile getirmişti.
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