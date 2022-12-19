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  4. Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, güzellik tabularını alt üst etti! İç çamaşırıyla resmen meydan okudu

Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, güzellik tabularını alt üst etti! İç çamaşırıyla resmen meydan okudu

19.12.2022 13:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada beden pozitifliğine yönelik yaptığı paylaşımları sayesinde kısa sürede Instagram’da binlerce takipçiye ulaşan Nall, kadınların bedenleriyle mutlu olması için gönderiler yayınlıyor. Büyük beden sosyal medya fenomeni son olarak kırmızı iç çamaşırı takımıyla yaptığı paylaşımda her kadının kendi bedeninde güzel olduğunu anlattı.

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yeniden cesur bir paylaşıma imza atarak takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isim kadınların kendisiyle barışık olmasını öğütlerken takipçilerinin hayal gücüne çok az şey bıraktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

ısabel nall sosyal medya

Yılbaşı coşkusunu sosyal medya hesabına erken getiren Nall kırmızı dantel iç çamaşırı takımıyla yaptığı paylaşıma, “Bedeni ne olursa olsun her kadın seksidir” notunu ekledi.

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Nall’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’i cesaretindne dolayı tebrik ederken kendilerine ilham olduğunu da belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık aynaya baktığımda kendime gülümseyebiliyorum” yorumunu ekledi.

ISABEL NICHOLLS NALL'IN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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