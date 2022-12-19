Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, güzellik tabularını alt üst etti! İç çamaşırıyla resmen meydan okudu

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yeniden cesur bir paylaşıma imza atarak takipçilerini heyecanlandırmayı başardı. Fenomen isim kadınların kendisiyle barışık olmasını öğütlerken takipçilerinin hayal gücüne çok az şey bıraktı.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yılbaşı coşkusunu sosyal medya hesabına erken getiren Nall kırmızı dantel iç çamaşırı takımıyla yaptığı paylaşıma, “Bedeni ne olursa olsun her kadın seksidir” notunu ekledi.

Nall’in paylaşımı kısa sürede sosyal medya kullanıcılarının ilgisini çekmeyi başardı. Sosyal medya kullanıcılarının büyük bir bölümü Nall’i cesaretindne dolayı tebrik ederken kendilerine ilham olduğunu da belirtti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Artık aynaya baktığımda kendime gülümseyebiliyorum” yorumunu ekledi.