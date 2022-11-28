Büyük beden sosyal medya fenomeni Isabel Nicholls Nall, yılbaşı heyecanına erken yaşattı! Noel Baba kostümü nefesleri kesti

Amerika Birleşik Devletleri’nin Worcester şehrinde yaşayan 22 yaşındaki sosyal medya fenomeni cesur paylaşımıyla yeniden ilgi odağı oldu. Yeni yılın coşkusunu sosyal medya hesaplarına ekren taşıyan Nall, 272 bin takipçisiyle cesur bir Noel Baba kostümünü paylaştı. Altına hiçbir şey giymeden gri bir duvarın önünde çöktüğü bir pozunu paylaşan Nall gönderisine, “Yaramaz listesi” notunu ekledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Saçlarını dağınık topuz yapan ve halka küpelerle Noel Baba kostümünü tamamlayan Nall’ın gönderisi kısa sürede binlerce beğeni ve yorum topladı. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, “Nefis” yorumunu ekledi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Hayat için yaramaz” yorumunu yaptı. Üçüncü bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Rüya kız” yorumuyla güzelliğini övdü.