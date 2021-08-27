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Can Bozdoğan kimdir? Can Bozdoğan kaç yaşında ve nereli?

27.08.2021 18:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Beşiktaş'ın Schalke'de forma giyen Can Bozdoğan'ı transfer etmesinin ardından Can Bozdoğan'ın kim olduğu merak konusu oldu. Can Bozdoğan Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi. Ünlü futbolcu, futbolculuk kariyerine Köln altyapısında başladı. İşte Can Bozdoğan hakkında merak edilenler...

Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu. Bunun ardından Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler Can Bozdoğan'ın biyografisini araştırmaya koyuldu. 20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, performasıyla büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmış bir isim. İşte Can Bozdoğan hakkında merak edilenler...

CAN BOZDOĞAN KİMDİR?

Can Bozdoğan, 5 Nisan 2001'de Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi.
20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Bozdoğan'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro civarında.
Bozdoğan geçen sezon oynadığı 17 karşılaşmada 2 asistlik performans sergilemişti.

CAN BOZDOĞAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR

CAN BOZDOĞAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
Bozdoğan futbolculuk kariyerine Köln altyapısında başladı. Çeşitli altyapı kategorilerinde oynamasının ardından A takıma kadar yükseldi.
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Anahtar Kelimeler:
Beşiktaş Futbol Kulübü Almanya Can Bozdoğan
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