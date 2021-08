Can Bozdoğan kimdir? Can Bozdoğan kaç yaşında ve nereli?

Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu. Bunun ardından Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler Can Bozdoğan'ın biyografisini araştırmaya koyuldu. 20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, performasıyla büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmış bir isim. İşte Can Bozdoğan hakkında merak edilenler...