Can Bozdoğan kimdir? Can Bozdoğan kaç yaşında ve nereli?

Can Bozdoğan Beşiktaş'a transfer oldu. Bunun ardından Beşiktaş taraftarları ve futbolseverler Can Bozdoğan'ın biyografisini araştırmaya koyuldu. 20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, performasıyla büyük takımların dikkatini çekmeyi başarmış bir isim. İşte Can Bozdoğan hakkında merak edilenler...
CAN BOZDOĞAN KİMDİR?
Can Bozdoğan, 5 Nisan 2001'de Almanya'nın Köln kentinde dünyaya geldi.
20 yaşındaki futbolcu Bozdoğan, orta saha pozisyonunda görev alıyor.
Bozdoğan'ın güncel piyasa değeri ise 2.5 milyon Euro civarında.
Bozdoğan geçen sezon oynadığı 17 karşılaşmada 2 asistlik performans sergilemişti.
CAN BOZDOĞAN'IN OYNADIĞI TAKIMLAR
Bozdoğan futbolculuk kariyerine Köln altyapısında başladı. Çeşitli altyapı kategorilerinde oynamasının ardından A takıma kadar yükseldi.
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