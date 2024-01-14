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  4. Can Yaman aşkıyla hafızalara kazındı! Loris Karius ile birlikte olan sunucu Diletta Leotta sütyenli pozuyla yeni imajını gösterdi

Can Yaman aşkıyla hafızalara kazındı! Loris Karius ile birlikte olan sunucu Diletta Leotta sütyenli pozuyla yeni imajını gösterdi

14.01.2024 14:22 | Son Güncelleme:
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Bir dönem Can Yaman ile aşk yaşayan ünlü spor spikeri Diletta Leotta bu birlikteliğinin ardından, daha önce Beşiktaş forması da giyen Loris Karius ile aşk yaşamaya başlamıştı. Kısa süre önce doğum yapan güzel sunucu eski formuna döndü, sütyenli pozuyla dikkat çekti.

Can Yaman ile ilişkisi ve pozlarıyla hafızalara kazınan spor spikeri Diletta Leotta yeni imajıyla dikkat çekti.


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Kaleci Loris Karius ile yeni birlikteliğe yelken açan İtalyan spor spikeri Diletta Leotta geçtiğimiz aylarda anne olma heyecanı yaşadı. İlk bebeğini kucağına alan ünlü isim doğumdan sonra kısa sürede eski formuna kavuştu.

Beşiktaş'ın eski kalecisi Loris Karius'un eşi ünlü spor muhabiri Diletta Leotta bir çocuk dünyaya getiren güzel spiker son pozlarıyla yine hayranlarından beğeni topladı.

"Yeni yıl yeni görünüm" diyerek sütyenli hallerini ve yeni imajını paylaşan Leotta'ya hayranlarından "Çok güzelsin" yorumları yağdı.

Napoli taraftarları, seksi tarzıyla dikkat çeken Diletta Leotta için 'Göğüslerini aç' sloganları atmıştı. O dönem bu olay uzun süre gündemde kalmıştı.

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Anahtar Kelimeler:
Loris Karius
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