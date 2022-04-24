Cara Delevingne'den orgazm itirafı! "Bu bilgiye gerek var mıydı?"

Kendisini panseksüel olarak tanımlayan manken Cara Delevingne cinsel ilişki itirafıyla gündeme geldi. Seks oyuncağı markası olan ve bu konularda konuşmaktan çekinmeyen ünlü model canlı yayında açık konuştu. Cara Delevingne katıldığı bir canlı yayında cinsel ilişki sırasında orgazma ulaştığında sessiz kalmayı tercih ettiğini söyledi.

BEKARET İTİRAFI

Cara Delevingne, orgazm olurken yüksek sesler çıkarmaya "şartlandırıldığını" ancak sessiz kalmaktan daha da fazla zevk aldığını dile getirdi.

Delevingne ayrıca 18 yaşına kadar bekaretini kaybetmediğini, ancak uzun yıllar sonra cinsel ilişki konusunda "kendine güvendiğini" paylaştı. Cara Delevingne itirafı sonrası Bu bilgiye gerek var mıydı?" yorumlarına maruz kaldı.