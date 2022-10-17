Cesur paylaşımlara doyamadı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden düğmelerini açıp poz verdi

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Apollonia Llewellyn, Instagram’ın sınırlarını zorlayan cesur bir paylaşımla yeniden hayranlarını mest etti. Pembe bir ceket ve iç çamaşırıyla objektiflere poz veren Llewellyn, kıyafetiyle uyumlu bir arka fonunun hemen önüne geçti. Cazibesini arttırmak isteyen fenomen isim ceketinin içine hiçbir şey giymedi ve düğmelerini açmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcı, “Çok güzelsin özellikle pembeler içinde mükemmelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tek kelimeyle mükemmel” yorumunu ekledi.