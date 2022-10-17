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Cesur paylaşımlara doyamadı! Ceketinin içine hiçbir şey giymeden düğmelerini açıp poz verdi

17.10.2022 11:38 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada Barbi lakabıyla tanınan Apollonia Llewellyn Instagram’da yarım milyonu aşkın bir takipçi kitlesine sahip. Sosyal medyadan sıklıkla cesur paylaşımlara imza atan fenomen isim yine hayranlarını şaşırtmayı başardı. Fenomen isim bu kez pembenin birbirinden farklı tonlarıyla kameranın karşısına geçti.

Sosyal medyanın en sevilen isimlerinden biri olmayı başaran Apollonia Llewellyn, Instagram’ın sınırlarını zorlayan cesur bir paylaşımla yeniden hayranlarını mest etti. Pembe bir ceket ve iç çamaşırıyla objektiflere poz veren Llewellyn, kıyafetiyle uyumlu bir arka fonunun hemen önüne geçti. Cazibesini arttırmak isteyen fenomen isim ceketinin içine hiçbir şey giymedi ve düğmelerini açmayı ihmal etmedi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

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Sosyal medya kullanıcıları fenomen ismin güzelliğini öven yorumlarda birleşti. Bir sosyal medya kullanıcı, “Çok güzelsin özellikle pembeler içinde mükemmelsin” yorumunu yaptı. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Tek kelimeyle mükemmel” yorumunu ekledi.

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APOLLONIA LLEWELLY'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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Anahtar Kelimeler:
sosyal medya Apollonia Llewellyn
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