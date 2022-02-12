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  4. Ceylan’ın gözünden sakındığı kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Ceylan’ın gözünden sakındığı kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

12.02.2022 07:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İlk sahne deneyimini 7 yaşında yaşayan ve 'Küçük Ceylan' olarak adını geniş kitlelere duyuran ünlü türkücü Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık gündem olmuştu. Geçirdiği estetik operasyonları ve imaj değişiklikleriyle adından söz ettiren Ceylan, bu kez kışı Melodi Bozkurt ile gündeme geldi. Ceylan'ın kızı Melodi estetikte adeta annesini solladı.

Çocuk yaşlardan beri sahnelerde olan ve bu nedenle bir dönem 'Küçük Ceylan' olarak anılan Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettirmişti. İmaj değişiklikleriyle de sürekli hayranlarını şoke eden Ceylan, bu kez kızı Melodi Bozkurt'un değişimiyle gündeme geldi.

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Ceylan'ın kızı Melodi estetikte adeta annesini solladı.

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31 yaşındaki Melodinin son halini gören şaşkınlığını gizleyemezken "Bambaşka biri olmuş", "Tepeden tırnağa değişmiş" yorumlarında bulundu.

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ESTETİKLE BAMBAŞKA GÖRÜNÜME KAVUŞAN ÜNLÜLER

Şükran Ovalı
Didem Soydan
Pınar Dilşeker
İrem Derici
Seda Güven
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