Ceylan’ın gözünden sakındığı kızı Melodi’nin inanılmaz değişimi! Estetikte annesini solladı

Çocuk yaşlardan beri sahnelerde olan ve bu nedenle bir dönem 'Küçük Ceylan' olarak anılan Ceylan Avcı, son dönemlerde yaptırdığı estetiklerle sık sık adından söz ettirmişti. İmaj değişiklikleriyle de sürekli hayranlarını şoke eden Ceylan, bu kez kızı Melodi Bozkurt'un değişimiyle gündeme geldi.

Ceylan'ın kızı Melodi estetikte adeta annesini solladı.



31 yaşındaki Melodinin son halini gören şaşkınlığını gizleyemezken "Bambaşka biri olmuş", "Tepeden tırnağa değişmiş" yorumlarında bulundu.