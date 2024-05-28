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  4. Yer: Zeytinburnu! Yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye kurşun yağdırdı

Yer: Zeytinburnu! Yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye kurşun yağdırdı

28.05.2024 21:35
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İstanbul Zeytinburnu'nda bir büfede yediği tavuk dönerin fiyatını pahalı bulan müşteri çalışanlarla tartıştı. Ardından silahını çıkararak dükkanda rastgele ateş eden şüpheli, olayın ardından saklandığı evde yakalandı.

Yer: Zeytinburnu! Yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca büfeye kurşun yağdırdı

Olay, 16.40 sıralarında Sümer Mahallesi, 18. Sokak üzerinde bulunan bir büfede yaşandı. Büfeye gelen Emre B. (21) yediği tavuk dönerin fiyatını fazla bulunca çalışanlarla tartıştı.

DÜKKANDA ATEŞ AÇTI

Tartışmanın büyümesi üzerine şüpheli, yanındaki silahla dükkanda rastgele ateş ederek kaçtı.

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Olayda yaralanan olmazken, kurşunlar büfenin camlarına isabet etti.

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SAKLANDIĞI EVDE YAKALANDI

İhbar üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Çalışma başlatan ekipler, şüpheliyi saklandığı evde yakaladı.

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Bu arada, şüphelinin olay sonrası kaçış anı çevredeki bir iş yerinin güvenlik kamerasınca kaydedildi. (AA-DHA)

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Bu içerik Metin Yamaner tarafından yayına alınmıştır

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Zeytinburnu döner
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