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  4. Chloe Ferry bu defa göğsünü kapatmak için uğraşmadı!

Chloe Ferry bu defa göğsünü kapatmak için uğraşmadı!

22.10.2021 15:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

İngiltere’nin en çok izlenen reality programlarından Geordie Shore ile şöhreti yakalayan Chloe Ferry gecelerde yakalandı.

Chloe Ferry göğüs dekolteli kıyafetinin azizliğine uğrayınca kapatmak için çabalamak yerine kendi haline bıraktı.

AÇILAN GÖĞSÜNÜ KAPATAMADI!

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor.
Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.
Son olarak Manchester'da gece eğlencesinde görüntülenen ünlü isim bu sefer iddialı dekoltesinin kurbanı oldu.
Önü beline kadar açık ipli bir elbise giyen Chloe Ferry'nin ipleri gevşedi.
Ve o olan olanlar oldu. Ünlü ismin göğüsleri açıldı.
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Anahtar Kelimeler:
Frikik Chloe Ferry
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