Chloe Ferry bu defa göğsünü kapatmak için uğraşmadı!

Chloe Ferry göğüs dekolteli kıyafetinin azizliğine uğrayınca kapatmak için çabalamak yerine kendi haline bıraktı.

AÇILAN GÖĞSÜNÜ KAPATAMADI!

Televizyon programı Geordie Shore’la adını duyuran Chloe Ferry, birbirinden cesur Instagram paylaşımlarının yanında iddialı tarzıyla da dikkat çekiyor.

Ferry, Instagram hesabından birbirinden iddialı paylaşımlar yapmaya son hızla devam ediyor.

Son olarak Manchester'da gece eğlencesinde görüntülenen ünlü isim bu sefer iddialı dekoltesinin kurbanı oldu.

Önü beline kadar açık ipli bir elbise giyen Chloe Ferry'nin ipleri gevşedi.