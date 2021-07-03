'Tosuncuk' lakaplı Mehmet Aydın Türkiye'ye getirildi

Uzun süredir yurt dışında firari olarak aranan ve dün Brezilya’nın Sao Paulo kentinde Türk makamlarına teslim olan Çiftlik Bank Kurucusu Aydın'ın uçağı İstanbul'a indi. Aydın uçaktan iner inmez polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Öte yandan Mehmet Aydın'ın İstanbul'da uçaktan indikten sonraki ilk görüntüsü ortaya çıktı. Fotoğrafta Aydın'ın çok sayıda polis eşliğinde götürüldüğü görüldü.

Mehmet Aydın'ın İstanbul'daki ilk görüntüleri

Bugün sabah 09.50 sıralarında Türkiye’ye getirilmek üzere Sao Paulo’dan yola çıkarılan Aydın’ın da içinde olduğu tarifeli uçak, saat 22.00 sıralarında İstanbul Havalimanı’nda indi. Brezilya makamları, Türkiye’nin talebi üzerine Mehmet Aydın’ı sınır dışı etmiş, THY’ye ait TK-0016 sefer sayılı uçakla İstanbul’a göndermişti.

CUMHURİYET BAŞSAVCILIĞI'NDAN AÇIKLAMA İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığı, "Çiftlik Bank" davası sanığı "Tosuncuk" lakaplı Mehmet Aydın'ın hakkında devam eden soruşturma ve kamu davaları kapsamında yapılması gereken adli işlemlerin tamamlanması amacıyla gözaltına alındığını bildirdi.

Başsavcılıktan yapılan yazılı açıklamada, "Kamuoyunda Çiftlik Bank adıyla bilinen ve gelir getirme vaadiyle binlerce vatandaşın maddi zarara uğramasına neden olan oluşuma ilişkin Cumhuriyet Başsavcılığımızca Suç İşlemek Amacıyla Örgüt Kurmak, Suç Örgütüne Üye Olmak, Bilişim Sistemlerini Araç Olarak Kullanarak ve Ticari Şirketlerin Faaliyeti Kapsamında Nitelikli Dolandırıcılık Yapmak ile Suçtan Kaynaklanan Malvarlığı Değerlerini Aklamak suçlarından başlatılan soruşturmalar kapsamında çok sayıda şüpheli hakkında bu tarihe dek iki ayrı kamu davası açılmış olup, ayrıca henüz yakalanmayan veya haklarındaki deliller toplanmamış olan şüphelilere ilişkin bir soruşturmamız da devam etmektedir." denildi.

Soruşturmaya konu örgütün lideri olan ve hakkında 31 Mayıs 2018 tarihli iade talepnamesi düzenlenerek Brezilya adli makamlarından iadesi talep edilen şüpheli Mehmet Aydın'ın, adı geçen ülkede yakalanarak bugün itibariyle iade edildiği aktarılan açıklamada, "İstanbul Havalimanı’nda teslim alınan şüpheli, hem hakkında devam eden soruşturma hem de daha önce açılan kamu davaları kapsamında yapılması gereken ifade alma, sorgu vs. adli işlemlerin tamamlanması amacıyla Cumhuriyet Başsavcılığımız tarafından gözaltına alınmıştır." ifadelerine yer verildi.