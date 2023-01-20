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Cinsel organının boyutundan şikayet etti! İtirafı gündem olmayı başardı...“Kadınlar benden kaçıyordu”

20.01.2023 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Tesisatçılık yaptığı dönemde ikili ilişkilerinde cinsel organının boyutu nedeniyle zorluk yaşadığını ifade eden dünyaca ünlü yetişkin film yıldızı Andy Lee, ani kariyer değişikliğinin nedenlerini açıkladı. Cinsel organının yaklaşık 25 cm olduğunu dile getiren Lee, kadınlar kendisinden uzak durduğunu hatta kaçtığını itiraf etti.

Tesisatçılık kariyerini yetişkin film yıldızlığıyla değiştiren dünyaca ünlü isim Andy Lee, penisinin boyutunun normalin üzerinde olduğunu itiraf ederek herkesi şaşırtmayı başardı. Andrew Bucklow'un I'm Got News For You podcast'ine konuk olan Lee, penis boyutunun hayatını değiştirmesine yönelik yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekti.

“KORKUYORLARDI”

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Cinsel organını gören kadınların hiç alışkın olmadığı tepkiler verdiğini ifade eden İrlandalı yıldız, “Kadınlar benden kaçıyordu. İlk gördüklerinde korkuyorlardı. Hatta bir ilişkimde müstakbel partnerim çığlık atmıştı. Ergenlik dönemine kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ancak okula gittiğimde soyunma odasında ve tuvaletlerde yaşıtlarımın tepkilerini görünce bir farklılık olduğunu anladım” dedi.

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Cinsel yaşamını etkileyen bu duruma zaman içinde alıştığını dile getiren Lee, “Kendimi ve karşımdaki kişiyi düşünerek hareket ediyorum. Zamanla güzel yanları olduğunu keşfederek negatif tarafları pozitife çevirdim” diye konuştu.

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İŞTE ANDY LEE'İN SOSYAL MEDYA PAYLAŞIMLARI...

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