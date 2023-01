Cinsel organının boyutundan şikayet etti! İtirafı gündem olmayı başardı...“Kadınlar benden kaçıyordu”

Tesisatçılık kariyerini yetişkin film yıldızlığıyla değiştiren dünyaca ünlü isim Andy Lee, penisinin boyutunun normalin üzerinde olduğunu itiraf ederek herkesi şaşırtmayı başardı. Andrew Bucklow'un I'm Got News For You podcast'ine konuk olan Lee, penis boyutunun hayatını değiştirmesine yönelik yaptığı itiraflarla dikkatleri üzerine çekti.

“KORKUYORLARDI”

Cinsel organını gören kadınların hiç alışkın olmadığı tepkiler verdiğini ifade eden İrlandalı yıldız, “Kadınlar benden kaçıyordu. İlk gördüklerinde korkuyorlardı. Hatta bir ilişkimde müstakbel partnerim çığlık atmıştı. Ergenlik dönemine kadar büyük olduğunu fark etmemiştim. Ancak okula gittiğimde soyunma odasında ve tuvaletlerde yaşıtlarımın tepkilerini görünce bir farklılık olduğunu anladım” dedi.

Cinsel yaşamını etkileyen bu duruma zaman içinde alıştığını dile getiren Lee, “Kendimi ve karşımdaki kişiyi düşünerek hareket ediyorum. Zamanla güzel yanları olduğunu keşfederek negatif tarafları pozitife çevirdim” diye konuştu.