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  4. Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz'ın jartiyerli pozları tepki çekti

Cinsiyet değiştirmişti! Ahmet Melih Yılmaz'ın jartiyerli pozları tepki çekti

31.01.2024 07:05 | Son Güncelleme:
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Cinsiyet değiştiren isimler arasından yer alan Ahmet Melih Yılmaz adını da Meli Bendeli olarak kullanmaya başlamıştı. 1 ayda 5 ameliyat olan ve değişimiyle gündeme gelen başarılı oyuncu jartiyerli pozlarıyla tepki çekti.

Çukur dizisinde ‘Timsah Celil’ olarak büyük beğeni kazanan ve sonrasında Cam Tavanlar dizisinde rol alan ünlü oyuncu Ahmet Melih Yılmaz trans birey olduğunu açıklamıştı.


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SON HALİNE YORUM YAĞDI

Yılmaz ismini Meli Bendeli olarak değiştirip çeşitli ameliyatlardan geçti. 1 ayda 5 ameliyat geçiren ve değişimiyle dikkat çeken Ahmet Melih Yılmaz son haliyle dikkat çekti.

Meli Bendeli olarak adını değiştiren başarılı oyuncu jartiyerli pozlarını paylaştı. İç çamaşırlarıyla poz veren oyuncuya eleştirel yorumlar geldi.

Çukur'un Timsah Celil'ini görenler "Neden bu hallere giriyorsun?", "Ne gerek var böyle pozlara", "Neden bu hallere girme gereği duyuyorsun?" eleştirisinde bulundu.

Meli Bendeli'ye takipçilerinden "Çok güzel oldun" yorumları da geldi.

Değişim sürecinin çok masraflı olduğunu söyleyen Bendeli, “Bu işler masraf işleridir, aylık benim 1500 TL hormon masrafım var. Zamanı, koşulları bekledim, beklerken de 30 yaşına geldim” sözleriyle dikkat çekmişti.

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