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  4. Çocukken bindirmedikleri için yıllar sonra satın aldı! Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor

Çocukken bindirmedikleri için yıllar sonra satın aldı! Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor

23.11.2021 08:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Bursa'nın Nilüfer ilçesinde yaşayan iki kız babası 47 yaşındaki Erol Çakmak, 6 yıl önce satın aldığı triportörüne gözü gibi bakıyor. Motorundan kaportasına birçok parçasını yenileyerek 1970 model aracı süsleyen Çakmak, çocuklukta triportöre binmesine izin verilmeyen günlerinin acısını çıkarıyor.

Bursa'da şehir içi otobüs şoförlüğü yapan Erol Çakmak, çocukken gittiği misafirlikte bir komşusunun triportörüne binmek istemesine olumsuz yanıt verilince üzüldü. O günden sonra triportör almanın hayalini kuran Çakmak, 2015'te kavuştuğu aracını motor aksamından kaportasına birçok parçasını yenileyerek modifiye etti.

GÖRENLERİN İLGİSİNİ ÇEKİYOR

Çakmak'ın, otomobili olmasına rağmen her gün işe gittiği aksesuarlarla süslediği triportörü, görenlerin ilgisini çekiyor.

"BENİ GEZDİRMEMESİ AĞIRIMA GİTTİ"

Erol Çakmak, bu araca merakının çocukluğundan geldiğini anlatarak, "Triportör sahibi amcaya 'Beni gezdirir misin?' dedim, o da beni tersleyerek 'Gezdiremem işim var' deyince ağırıma gitti. Ben de o zaman kendi kendime 'Büyüyünce param olacak ve ben de kendime böyle bir şey alacağım' dedim. O zamandan beri triportör almanın hayalini kuruyordum." dedi.
Çakmak, hayalini yıllar sonra 2015'te gerçekleştirme imkanı bulduğunu dile getirdi.

"ÜÇÜNCÜ EVLADIM OLDU"

"ÜÇÜNCÜ EVLADIM OLDU"
Arkadaşlarının yardımıyla ve kendi merakıyla parçalarını söküp taktığı aracını bugünkü haline getirdiğini aktaran Çakmak, şunları söyledi:
"Otomobilim de var ancak işe bile bu 'pır pır' ile gidip geliyorum. 20 metrelik otobüsten indikten sonra triportörü sürerken zorlanıyorum ancak bunu sürerken daha çok zevk alıyorum. İki kız evladım var, bu da benim üçüncü evladım oldu. Yolda görenler beni durduruyor, korna çalıyorlar, 'Nerede yaptın, nasıl yaptın?' diye soruyorlar. Çok güzel olduğunu söyleyerek fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu benim evladım gibi. Her gün temizliyor, tozunu alıyorum. Bu durumdan zevk ve keyif alıyorum. Hobi gibi bir şey oldu bu durum. Satmayı düşünmüyorum ancak isteyen meraklıları çok. Satsam da yine alır ve tekrar uğraşırım. Bu benim zevkim."
Çakmak, triportörüyle her gün 30-40 kilometre kat ettiğini sözlerine ekledi. AA
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Anahtar Kelimeler:
Bursa
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