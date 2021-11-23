Çocukken bindirmedikleri için yıllar sonra satın aldı! Kullanabilmek için arabaya bile binmiyor

Erol Çakmak, bu araca merakının çocukluğundan geldiğini anlatarak, "Triportör sahibi amcaya 'Beni gezdirir misin?' dedim, o da beni tersleyerek 'Gezdiremem işim var' deyince ağırıma gitti. Ben de o zaman kendi kendime 'Büyüyünce param olacak ve ben de kendime böyle bir şey alacağım' dedim. O zamandan beri triportör almanın hayalini kuruyordum." dedi.

"Otomobilim de var ancak işe bile bu 'pır pır' ile gidip geliyorum. 20 metrelik otobüsten indikten sonra triportörü sürerken zorlanıyorum ancak bunu sürerken daha çok zevk alıyorum. İki kız evladım var, bu da benim üçüncü evladım oldu. Yolda görenler beni durduruyor, korna çalıyorlar, 'Nerede yaptın, nasıl yaptın?' diye soruyorlar. Çok güzel olduğunu söyleyerek fotoğraf çektirmek isteyenler oluyor. Bu benim evladım gibi. Her gün temizliyor, tozunu alıyorum. Bu durumdan zevk ve keyif alıyorum. Hobi gibi bir şey oldu bu durum. Satmayı düşünmüyorum ancak isteyen meraklıları çok. Satsam da yine alır ve tekrar uğraşırım. Bu benim zevkim."