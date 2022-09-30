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CUMA HUTBESİ KONUSU 30 EYLÜL 2022! Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet açıkladı!

30.09.2022 08:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma hutbesi konusu vatandaşlar tarafından merak konusu oldu. 30 Eylül 2022 Cuma günü birçok vatandaş camilere gidip cemaat eşliğinde namaz kılacak. Geçtiğimiz gün, Diyanet İşleri Başkanlığı konuya ilişkin bilgileri paylaştı. Birçok kişi Diyanet İşeri Başkanlığı'ndan yapılan açıklamanın ayrıntılarını öğrenmek için arama motorlarında araştırma yapıyor. Peki, 30 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? İşte Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi konusu...

Cuma hutbesi konusu vatandaşlar tarafından merak edildi. 30 Eylül'de Cuma namazı İstanbul'da saat 12:59'da, Ankara'da 12.44'te İzmir'de ise 13.07'de kılınacak. Birçok kişi internette konuya ilişkin araştırma yapmaya başladı. Peki, 30 Eylül Cuma hutbesi konusu nedir? Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan Cuma hutbesi konusu ve ayrıntılar haberimizde...

30 EYLÜL CUMA HUTBESİ KONUSU NEDİR?

Diyanet İşleri Başkanlığı, 30 Eylül Cuma hutbesini yayınladı.

30 Eylül Cuma hutbesinin konusu "ONUN (S.A.S) ÇAĞRISI" oldu.

İşte 30 Eylül Cuma hutbesi:
Muhterem Müslümanlar!

Yüce Rabbimiz insanı en güzel şekilde yaratmış, sayısız nimetlerle donatmıştır. Kainatı emrine vermiş, onu vahyin muhatabı kılmıştır. Rahmetinin bir tecellisi olarak nice peygamber göndermiştir. Bütün peygamberler insanlığı Hakk'a ve hakikate davet etmiş, ebedi kurtuluşa çağırmışlardır. Bu çağrı, bütün peygamberlerin diliyle gelen ilahi hakikatin ortak çağrısıdır. Bu çağrı, kainatın en şerefli varlığı olarak yaratılan insanoğluna yapılan bir yücelme çağrısıdır. Bu çağrı, insanı kula kul olmaktan kurtarıp gerçek özgürlüğe ulaştıran tevhid çağrısıdır. Bu çağrı, ilim ve irfanın, hikmet ve adaletin hâkim olduğu İslam medeniyetinin çağrısıdır. Bu çağrıya kulak veren yücelir. Bu davete icabet eden kurtuluşa erer.
Aziz Müminler!

Kur'an-ı Kerim'de şöyle buyrulur: "Allah'a çağıran, salih amel işleyen ve 'Kuşkusuz ben Müslümanlardanım' diyenden daha güzel sözlü kimdir?" (1) Hz. Muhammed Mustafa (s.a.s), bu ilahi çağrının son davetçisi, en güzel temsilcisidir. "Ben güzel ahlakı tamamlamak üzere gönderildim." (2) buyuran Peygamberimiz (s.a.s), imana ve güzel ahlaka davet etmiştir. Onun çağrısına kulak vermek, güzel ahlakı ile ahlaklanmak mümin için en büyük görevdir.
Kıymetli Müslümanlar!

Onun çağrısı ibadete ve kurtuluşadır. Rabbimiz, "Ey iman edenler! Rükû edin, secde edin, Rabbinize kulluk edin ve ahiret için faydalı işler yapın ki kurtuluşa eresiniz." (3) buyurmuştur. Kurtuluşun yolu bu çağrıya kulak vermekten geçer. Kurtuluşun yolu Rabbimize kulluktan, ona secde etmekten ve iyi işler yapmaktan geçer. Mabetlerden yükselen bu çağrıya kulak vermeden, günde beş vakit huzura durmadan, huzur bulmak mümkün değildir. Emir ve yasaklarına riayet etmeden, helal ve haramı gözetmeden, O'nu her daim hatırda tutmadan rızasına ulaşmak mümkün değildir.
Değerli Müminler!

Onun çağrısı iyilik ve takvayadır. Rabbimiz, "İyilik ve takvada yardımlaşın. Kötülükte ve düşmanlıkta yardımlaşmayın." (4) buyurmuştur. İslam, mahza iyiliktir. Öyleyse iyi işler yapmalı, yaptığımız işi iyi yapmalıyız. İyilik için bir araya gelmeli, iyilik için yardımlaşmalı ve iyilerle beraber olmalıyız. Takvaya ancak iyiler erişebilir ve iyiler yurdu olan cennete ancak iyiler gidebilir. Aziz Müslümanlar! Onun çağrısı birliğe ve kardeşliğedir. Rabbimiz, "Allah'ın ipine sımsıkı sarılın, ayrılığa düşmeyin." (5) buyurmuştur. Bizi bir atadan, onu da topraktan yaratan Rabbimiz, aynı inançta kalplerimizi, aynı safta bedenlerimizi birleştirmiştir. O halde bizlere iki cihan selametinin yolunu gösteren bu çağrıya kulak verelim. İzzeti secdede, şerefi sadece Allah ve Resûlünün yolunda arayalım. Kurtuluşun imanla, huzurun İslam'la, nezih bir hayatın güzel ahlakla mümkün olduğunu unutmayalım.
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Cuma namazı Cuma Hutbesi cuma hutbesi konusu diyanet
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