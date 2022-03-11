HABER

  1. Haberler Haberler
  2. HABER
  3. Güncel
  4. Cuma mesajları 2022 ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri! En yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları

Cuma mesajları 2022 ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri! En yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları

11.03.2022 12:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma mesajları ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri, İslam alemi için mübarek kabul edilen Cuma günün gelmesi dolayısı ile vatandaşlar tarafından internette araştırılmaya başlandı. Bu günün mukaddes olduğunu bilen her mümin, sevdiklerinin de hatırlaması için onlara Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri gönderiyor. İşte En yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları...

Mübarek cuma günü dolayısıyla sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına cuma mesajları atmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. En yeni, anlamlı, ayetli, dualı hadisli cuma mesajları ile Cuma günün önemini vurgulayan sözlere haberimizde yer verdik.

CUMA MESAJLARI 2022 İLE CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ!

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "
Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.
Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.
“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”
Rabbim birliğimizi, dirliğimizi ve beraberliğimizi daim eylesin. (Amin) Hayırlı Cumalar...
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
cuma mesajları
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Barcelona-Galatasaray maçında tartışma!

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Çıplak pozun ardından ayrılık haberi geldi

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Putin'den dengeleri değiştirebilecek hamle: Kabul edeceğiz

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Ağzınıza bile sürmeye kalkmayın! Zehir saçıyor

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Meteorolojiden İstanbul için yeni uyarı

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Hakim ve savcılara yardımcı geliyor! Avukatlara müjde

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.