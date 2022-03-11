Cuma mesajları 2022 ile Cumanız Mübarek Olsun sözleri! En yeni, anlamlı, ayetli, dualı ve hadisli cuma mesajları

Mübarek cuma günü dolayısıyla sevdiklerine, yakınlarına, arkadaşlarına ve akrabalarına cuma mesajları atmak isteyen vatandaşlar araştırmalarına hız verdi. Bazı anlar ve zamanlar Müslümanlar için değerli ve önemlidir. Cuma günleri geldiğinde gönderilen Cuma mesajları ile cumanız mübarek olsun sözleri bugün de gündemde en çok araştırılan konular arasında bulunuyor. En yeni, anlamlı, ayetli, dualı hadisli cuma mesajları ile Cuma günün önemini vurgulayan sözlere haberimizde yer verdik.

CUMA MESAJLARI 2022 İLE CUMANIZ MÜBAREK OLSUN SÖZLERİ!

"Allah'ım! Dillere destan, yüreklere ferahlık olan merhametin ile günahlarımızı affeyle. Amin tüm Müslümanların cuması mübarek olsun. Hayırlı, bereketli, huzurlu ve sağlık dolu günler dilerim. "

Bir dua gönderiyorum hepinize, sağlık, mutluluk, huzur olsun, sevdikleriniz yanınızda, dünyanız barış dolsun, Allah’ın selamı üzerinize olsun hayırlı cumalar dilerim.

Cuma gününde bir saat vardır ki Müslüman, bu saate isabet ederek hayırlı bir şey isterse Allah ona istediğini verir. (Müslim, Cuma, 15) Hayırlı Cumalar.

“Çıkarsa kalbinde yara, Yaradan dönüştürür bunu bir gün hayra, sen sabretmesini bilirsen; Yaradan düşürmez seni dara. Kaldır başını semaya, aç ellerini mevlaya. Sen istemesini bilirsen, mevla cevap verir duaya. Cuma günümüz mübarek olsun.”