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CUMA NAMAZI SAATİ 30 EYLÜL 2022! Cuma namazı saat kaçta kılınacak, ezan saat kaçta okunuyor? Diyanet açıkladı: 30 Eylül 2022 Cuma namazı saatleri!

30.09.2022 10:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Cuma namazı saati 30 Eylül 2022 Cuma günü Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından İstanbul, Ankara, İzmir başta olmak üzere 81 il için yayımlandı. Diyanet'in paylaştığı bilgilerin inceleyip hazırlanmak isteyen kişiler bir cuma gününde daha arama motorlarında araştırma yapıyor. Bugün çok sayıda vatandaş camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve cemaat eşliğinde namaz kılınacak. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için cuma namazı saati...

30 Eylül cuma namazı saat kaçta, sorusu Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından yayımlanan bilgiler sonrası yanıt buldu. Cuma namazı saati günün en çok araştırılan konuları arasında yer alıyor. 30 Eylül 2022 Cuma günü birçok kişi camilere akın edecek, eller semaya kalkacak ve cemaat eşliğinde namaz kılınacak. Peki, Cuma namazı saat kaçta, ne zaman? İşte İstanbul, Ankara, İzmir ve tüm iller için cuma namazı saati...

CUMA NAMAZI SAAT KAÇTA? 30 EYLÜL 2022

Cuma namazı saatleri Diyanet İşleri Başkanlığı tarafından paylaşıldı.

İstanbul, Ankara, İzmir ve diğer tüm illerde ibadet görevini yerine getirecek olanlar internette konuya ilişkin araştırma yapıyor. İşte cuma namazı saatleri...
İSTANBUL:12:59

ANKARA:12:44

İZMİR:13:07

BURSA: 12:59

30 EYLÜL 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?

30 EYLÜL 2022 CUMA VAKTİ NE ZAMAN?
Bulunduğunuz ilin Cuma ezanı saatini aşağıdaki linkten öğrenebilirsiniz:

https://namazvakitleri.diyanet.gov.tr/tr-TR/9541/istanbul-icin-namaz-vakti

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?

CUMA NAMAZI NASIL KILINIR?
Diyanet İşleri Başkanlığı'ndan alınan bilgilere göre Cuma namazının kılınışı şu şekildedir;

Öğle ezânı okununca, önce dört rek'at Cum'a namazının ilk sünneti kılınır.

Niyet ederken

"Niyet ettim, Allah rızası için Cuma Namazının ilk sünnetini kılmaya" denilir.

Bu namaz aynı öğle namazının ilk sünneti gibi kılınır.

İlk rekatta önce Sübhaneke okunur. Sonra Euzü Besmele çekilir.

Bütün rekatlarda Fâtiha ve zamm-ı süre okunur.

İlk oturuşta sadece Etteahiyyatü okunur.
Son oturuşta:

Sonra, câmi' içinde, ikinci ezân okunur

Sonra, İmam hutbe okumak için minbere çıkar. Hutbe okunur.

Hutbe okunurken cemâ'atin namaz kılması ve konuşması tahrimen mekruhdur.

Hatîb efendi duâ ederken, cemâ'at sesli âmîn demez. İçinden sessiz denir

Namaz kılarken yapması harâm olan her şey, hutbe dinlerken de harâmdır.

Hutbe okunup bittikten sonra müezzin kamet getirir.

Sonra, cemâ'at ile iki rek'at Cum'a namazının farzı kılınır. Bu namaz aynı sabah namazının farzı gibi kılınır.

Niyet şöyle edilir: "Niyet ettim, Allah rızası için Cuma namazının farzını kılmaya, uydum hazır olan imama"

Sonra, dört rek'at son sünneti, Niyeti şöyledir: "Niyet ettim Allah rızası için Cuma namazının son sünnetini kılmaya".

Bu sünnetde aynı ilk sünnet gibi kılınır. Böylece esas itibariyle Cuma namazı farzı ve sünnetleriyle birlikte kılınmış olur.
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