MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Demi Moore son haliyle kendine hayran bıraktı! 'Yıllara meydan okuyor'

Demi Moore son haliyle kendine hayran bıraktı! 'Yıllara meydan okuyor'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
13.03.2024 16:02
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Hollywood'un en çok aranan isimlerinden biri olan Demi Moore son pozlarıyla sosyal medyayı salladı. 61 yaşındaki Moore, genç görüntüsü ve fit haliyle dikkat çekti. Ünlü ismin pozlarına 'Yıllara meydan okuyor' yorumları yapıldı.

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.

Keşfet

SON POZLARI OLAY OLDU

Kariyeri boyunca pek çok sinema filmi ve dizide kamera karşısına geçen Demi Moore, Hayalet, Jane'in Zaferi, Charlie’nin Melekleri, Ahlaksız Teklif, Kırmızı Leke, Birkaç İyi Adam’daki rolleriyle hafızalara kazındı.
Aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU
61 yaşındaki Demi Moore adeta son pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Kahverengi elbisesiyle geceye damga vuran ünlü isme övgü yağdı.
Hollywood yıldızına sosyal medyada; 'Harika görünüyorsun', 'Yıllara meydan okuyorsun', 'Bu nasıl 61 yaş' gibi yorumlar yapıldı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Demi Moore sosyal medya yaşında
En Çok Okunan Haberler
3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

3 büyükşehir üç farklı sonuç! Tablo tersine döndü

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

Kredi faizleri, limitler... Bankalarda yoğun mesai

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Kediyi canice öldüren Keloğlan'ın cezası belli oldu

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Ana sınıfındaki kıza yaptıkları iğrenç! "Beni bisikletin önüne oturttu, zorla öptü, kalçama vurdu"

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Milyonluk daireler teklif edildi! Reddetti... Jandarmaya bağışladı

Yine kadına şiddet! Nişanlısına yaptıkları tüyler ürpertti

Yine kadına şiddet! Nişanlısına yaptıkları tüyler ürpertti

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

New York'ta bir Türk yarbay! Bu rütbeye getirilen ilk Türk kökenli polis oldu

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Hakiki deri, özel taban teknolojili... Camper ayakkabıda büyük indirim

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Kocasını küvette yarı baygın halde buldu! Makatından çıkan şaşkına çevirdi

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

Son zamanların en çok satan ayakkabısı Skechers D'Lites'ın fiyatı en dipte

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.