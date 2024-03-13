Demi Moore son haliyle kendine hayran bıraktı! 'Yıllara meydan okuyor'

Rol aldığı 'Hayalet' filmiyle 90'lı yıllara damga vuran Demi Moore başarılı kariyerinin yanı sıra güzelliğiyle de dikkat çekiyor.





SON POZLARI OLAY OLDU

Kariyeri boyunca pek çok sinema filmi ve dizide kamera karşısına geçen Demi Moore, Hayalet, Jane'in Zaferi, Charlie’nin Melekleri, Ahlaksız Teklif, Kırmızı Leke, Birkaç İyi Adam’daki rolleriyle hafızalara kazındı.

Aradan yıllar geçmesine rağmen güzelliğinden hiçbir şey kaybetmeyen ünlü ismin son hali herkesi şaşırttı.

SON HALİYLE GÜNDEM OLDU 61 yaşındaki Demi Moore adeta son pozlarıyla bakana bir daha baktırdı. Kahverengi elbisesiyle geceye damga vuran ünlü isme övgü yağdı.