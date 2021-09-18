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  4. Demi Rose İtalya tatilinde! Kabı dar geldi

Demi Rose İtalya tatilinde! Kabı dar geldi

18.09.2021 09:26 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Demi Rose, sansasyonel fotoğraflarına bir yenisini daha ekledi. Instagram’ın en popüler isimlerinden biri olan 26 yaşındaki model, derin göğüs dekolteli paylaşımıyla kendine hayran bıraktı.

Demi Rose, Instagram hesabından paylaştığı son fotoğrafla yine dikkatleri üzerine çekmeyi başardı.

DEMI ROSE KABINA SIĞMADI

26 yaşındaki model Demi Rose, paylaştığı cüretkar pozlarıyla dünya çapında üne kavuştu.
Kıvrımlarını sergilemekten çekinmeyen 26 yaşındaki ünlü isim, özellikle pandemi döneminde takipçi sayısını ikiye katlayan genç isim marka anlaşmalarıyla da servetini ikiye katladı.
Son olarak İtalya'nın Capri adasına tatile giden ünlü model, burada çekilen fotoğraflarını paylaştı.
Göğüslerini ortaya çıkaran korse benzeri kıyafet giyen Rose, paylaşımına kedi patisi emojisi koydu.
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Demi Rose Instagram
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