Deniz Akkaya önce Eylül Öztürk'ün kocası Kenan Özkan'a ağır küfürler etti! Sonra da swinger iddiasıyla ortalığı karıştırdı

"Kenan o zaman sen istedin gerisini paylaşmıyordum çünkü özel hayatınız diye ki Amerika’da yaşayan herkes bu insanları polise bu konularla ilgili şikayet edebilir" diyen Deniz Akkaya şunları yazdı:

"Evinde kokainle birlikte swinger partileri düzenlediğinizle ilgili bütün komşularınız konuşuyor herhalde bu partileri çocuklar yukarıda uyurken yapıyorsun. Hoş Polat ailesi çocuklar yukarıda uyurken aşağıda yanık fırçayla birlikte kokain çekiyordu benzer hikâyeler!