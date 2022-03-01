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  4. Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

Deniz Çakır'ı görenler gözlerine inanamadı! Bu halini unutun

01.03.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Başarılı oyuncu Deniz Çakır, dün akşam yeni sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Son olarak Masumiyet dizisinde rol alan Çakır'ın kilolu hali ise dikkatlerden kaçmadı.

Ünlü oyuncu Deniz Çakır uzun bir aradan sonra ortaya çıktı. Çakır'ın yanında bir de sevgilisi vardı.

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Habertürk'te yer alan habere göre, oyuncu Deniz Çakır, geçtiğimiz akşam Kuruçeşme'de sevgilisiyle birlikte ilk kez görüntülendi. Adını açıklamadığı erkek arkadaşıyla evinden çıkıp açık çiçekçi arayan Çakır, sinirlenerek yoldan çevirdiği bir taksiye bindi.

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Ortaköy'e inen ünlü oyuncu, açık bulduğu dükkandan bir demet çiçek satın aldı. Deniz Çakır, o sırada muhabirlerin, "Beyefendi kim?" sorusu karşısında gülümsemekle yetindi. Sevgilisinin adını açıklamayan Çakır, "Daha sonra 'Hayırlı olsun' dersiniz, acelemiz var. Artık 'Hayırlı olsun' mu dersiniz, ne derseniz deyin." ifadelerini kullandıktan sonra erkek arkadaşıyla birlikte Ortaköy'deki bir otele girdi.
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Öte yandan yıllardır ünlü oyuncunun bir hayli kilo alması ise dikkatlerden kaçmadı.

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Deniz Çakır
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