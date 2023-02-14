Deprem sonrası ilk transfer! Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan resmen açıkladı: Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz

Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak.

Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi. Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, açıklamalarda bulundu.