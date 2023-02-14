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Deprem sonrası ilk transfer! Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan resmen açıkladı: Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz

14.02.2023 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Takımın iskeletini koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz" dedi.

Joao Figueiredo

Joao Figueiredo

BRE Brezilya
Yaş: 27 / Pozisyon Forvet
Oynadığı Takım: Gazişehir Gaziantep
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Kahramanmaraş merkezli 10 ilde etkili olan deprem felaketinin ardından sezonun geri kalanına devam etmeyecek olan Gaziantep FK'da futbolcuların durumları netlik kazanmaya başladı. Süper Lig'den bir çok kulübün oyuncularına talip olduğu Gaziantep ekibinde bu sayede maaş yükü de alınmış olacak.

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 Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Galatasaray'dan deprem bölgesindeki takımlara destek!

Takımın iskeletinin bozulmadan futbolcuların form durumlarının kaybolmaması için atılacak bu adıma birçok kulüp de destek gösterdi. Gaziantep FK Sportif Direktörü Adnan Erkan, açıklamalarda bulundu.

FIGUERIDO'NUN YENİ TAKIMI...

FIGUERIDO'NUN YENİ TAKIMI...

Henüz imza aşamasına gelmeyen transfer olduğunu dile getiren Adnan Erkan, "En ciddi yol aldığımız yer Joao Figueiredo'nun Başakşehir ile anlaşmaya yakın olduğu. Anlaşma netlik kazandığında Joao Figueiredo'yu bonservisi ile Başakşehir'e vereceğiz. Diğerler oyuncularımıza birçok Süper Lig kulübünden teklif var. Oyuncularımızın gelişimine katkı veren yerleri seçeceğiz. Biz hem kulüp hem de oyuncunun menfaatine bakarak gitmesini istiyoruz" diye konuştu.

Öte yandan Başakşehir'in Mustafa Eskihellaç ile de ilgilendiği öğrenildi.

"İSKELETİ KORUYACAĞIZ"

"İSKELETİ KORUYACAĞIZ"

Transferi netleşmeyen oyuncular hakkında konuşmanın doğru olmayacağını vurgulayan Adnan Erkan, "Sözleşmesi devam eden oyuncularımızı göndermekten ziyade kiralık vereceğiz. Takımın iskeletini de bu anlamda koruyarak gelecek sene ligdeki mücadelemize devam edeceğiz. Takımın içini asla boşaltma gibi bin niyetimiz yok" diye konuştu.

OYUNCULAR BİR ÇOK TAKIMIN RADARINDA

OYUNCULAR BİR ÇOK TAKIMIN RADARINDA

 Öte yandan Gaziantep FK'da oyuncular bir çok takımın radarına girdi. Süper Lig ekipleri 18 Şubat'a kadar uzatılan transfer döneminde bu sezon lige devam etmeyecek Gaziantep FK'dan oyuncuları listesine aldı.

MARKOVIC TRABZONSPOR'A 

MARKOVIC TRABZONSPOR'A 

Edinilen bilgilere göre oyuncu temsilcileri Süper Lig ekipleriyle dirsek teması halinde. Lazar Markavoc'in Fenerbahçe ile değil Trabzonspor ile görüştüğü öğrenilirken, bu transferin UEFA Konferans Ligi maçından sonra netleşeceği belirtildi.

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