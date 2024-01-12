MAGAZİN

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Depremde hayatını kaybeden fenomen Fenomen Taha Duymaz'ın annesinden duygulandıran açıklama: 'Evladım vefat ettiğinden beri...'

Depremde hayatını kaybeden fenomen Fenomen Taha Duymaz'ın annesinden duygulandıran açıklama: 'Evladım vefat ettiğinden beri...'

12.01.2024 12:00 | Son Güncelleme:
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medyada çektiği yemek videolarıyla tanınan genç fenomen Taha Duymaz, Kahramanmaraş'ta meydana gelen ve birçok ili derinden etkileyen depremde hayatını kaybetmişti. Taha Duymaz’ın annesi Meryem Duymaz, depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamadığını söyledi.

Hatay'ın Yayladağı ilçesinin Suriye sınırına yakın Güveççi Mahallesi'nde ailesiyle yaşayan, beş metrekarelik mutfaklarında yaptığı yöresel lezzetleri ve farklı tarifleri, sosyal medyada takipçileriyle paylaşan Taha Duymaz ülkemizde yaşanan ve asrın felaketi olarak nitelendirilen depremde hayatını kaybetmişti.

Mynet’te ilginizi çeken kategorileri özelleştirin ve kendiniz için kişiselleştirin…

ANNESİNDEN DUYGULANDIRAN AÇIKLAMA

Depremin üzerinden geçen 11 aya rağmen anne Meryem Duymaz, evlatlarının acısını bir nebze unutabilmiş değil. Mezarlığı her gün ziyaret eden Duymaz, evlatlarının mezarı başında gözyaşlarına hakim olamıyor. Anne Duymaz’ın depremden bu yana Taha’nın mutfağından başka bir yerde uyuyamıyor olması da yürekleri yakıyor.

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum” dedi.

Depremden bu yana Taha’nın mutfağında uyuduğunu ve başka yerde rahat edemediğini ifade eden anne Duymaz, “Burada Taha’nın mutfağında yatıyorum. Başka yerde rahat edemiyorum. Gidiyorum, diğer odaya sonra yine mutfağa geliyorum. Mutfağa yatağımı serdim, burada yatıyorum. Taha’mın mutfağında yatıyorum, başka yerde yatamıyorum. Evladım vefat ettiğinden beri mutfağında yatıyorum. Çocuklar burada yatmamı istemiyor ama ben mutfakta yatmak istediğimi söylüyorum” ifadelerini kullandı.

Baba Mehmet Duymaz da evlatlarının acısını unutamadığını belirterek “Neredeyse 1 yıl olacak, hiç unutamıyoruz. Artık bir şeyimiz kalmadı. Bizim matemimiz 6 Şubat. Depremde 3 evladım vefat etti, hepsini özlüyorum” şeklinde konuştu.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Taha Duymaz sosyal medya
En Çok Okunan Haberler
Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Emekli maaşına ek zamda takvim netleşti!

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

Görüntüler infial yaratmıştı! 'Falakacı kargocu' için yeni karar

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

En düşük emekli maaşı ne kadar olacak? "Reis 12 bin yapacak diyorlar..."

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Emekliye oransal artışta hangi oran gündemde?

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

Polis baskını onu çok sinirlendirmişti! Flaş Survivor kararı

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

‘Türkiye dosyasını kapatmış olduk’ diyerek duyurdular!

İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Müstehcen hesabı ve devre sırasındaki uygunsuz hareketleri ifşalandı

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Çok satanlarda zirvede! Columbia outdoor ayakkabı indirime girdi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Bilgisayardan çıkan görüntüler kan dondurdu! Görevine son verildi

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

A101'e Columbia montlar, outdoor ayakkabılar geliyor! Katalog burada

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.