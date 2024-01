Depremde hayatını kaybeden fenomen Fenomen Taha Duymaz'ın annesinden duygulandıran açıklama: 'Evladım vefat ettiğinden beri...'

Evlatlarının mezarlarına gelmediğinde hasta olduğunu dile getiren Meryem Duymaz, “Rahmetli çok iyi bir insandı, beni çok seviyordu. Rabbim rahmet eylesin evlatlarıma. Depremde evlatlarım öldüler; 1 sene olacak, unutamıyorum. Her gün ağlıyorum, her an aklımdalar. Çok zor, rabbim kimseye yaşatmasın. İnşallah bir daha böyle bir acı yaşanmaz. Taha’m her şeyi yapardı. Bize ve kardeşlerine bakardı. Taha’mın hayali çoktu, unutamam. Mezarlarına gelmezsem hasta oluyorum, gelince rahatlıyorum. Dua ediyorum, konuşuyorum. Taha için şimdi ben de yemek yapıyorum. Her gün gece yatamıyorum” dedi.