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'Dini nikah' sorusu Yusuf Kavaklı'yı çileden çıkardı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Ahmaklığına doyma...'

Öznur Yaslı İkier Öznur Yaslı İkier Mynet Magazin Editörü
02.02.2024 15:45 | Son Güncelleme:
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Beyaz TV ekranlarında izleyicisinin karşısına çıkan ve her bölümü büyük bir ilgiyle izlenen Nur Viral'in sunduğu “Hayatta Her Şey Var” programına gelen bir soru canlı yayında ilginç anların yaşanmasına neden oldu. Emekli Müftü Yusuf Kavaklı 'Dini nikah' sorusuna sert çıktı.

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucu Nur Viral'e bazı günler emekli Müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.

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'DİNİ NİKAH' SORUSU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Nur Viral ve Yusuf Kavaklı canlı yayında seyircilerden gelen soruları tek tek cevapladı. Ancak öyle bir soru geldi ki Kavaklı çok sinirlendi.
Bir seyirci 'Sevgilim bana dini nikah kıyıp, başkasıyla evlendi. Ah ettim, beddua ettim ama bir şey olmadı. Çok mutlular. Ben nerede hata yaptım?' diye sordu.
Yusuf Kavaklı bu soru üzerine 'Sevgilin sana nikah kıyıyor. Daha henüz bir şey yok ortada. Sevgilisiniz sevgili. Dua et ki elinden en kıymetli varlığını almamış' dedi.
Nur Viral ise 'Ne o kıymetli varlık?' diye sordu.
Kavaklı, 'Hepsini açık söyleyemeyiz. Anlayan anladı. Sen sevgiliye nikah kıyarsan ahmaklığına doyma. Aptallığına doyma' diyerek sert çıktı.
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