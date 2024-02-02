'Dini nikah' sorusu Yusuf Kavaklı'yı çileden çıkardı! Nur Viral ne diyeceğini bilemedi! 'Ahmaklığına doyma...'

Nur Viral'in sunumuyla Beyaz TV ekranlarında yayınlanan Hayatta Her Şey Var programı her bölümüyle sosyal medyada gündem oluyor. Ünlü sunucu Nur Viral'e bazı günler emekli Müftü Yusuf Kavaklı eşlik ediyor.



'DİNİ NİKAH' SORUSU ÇİLEDEN ÇIKARDI

Nur Viral ve Yusuf Kavaklı canlı yayında seyircilerden gelen soruları tek tek cevapladı. Ancak öyle bir soru geldi ki Kavaklı çok sinirlendi.

Bir seyirci 'Sevgilim bana dini nikah kıyıp, başkasıyla evlendi. Ah ettim, beddua ettim ama bir şey olmadı. Çok mutlular. Ben nerede hata yaptım?' diye sordu.

Yusuf Kavaklı bu soru üzerine 'Sevgilin sana nikah kıyıyor. Daha henüz bir şey yok ortada. Sevgilisiniz sevgili. Dua et ki elinden en kıymetli varlığını almamış' dedi.

Nur Viral ise 'Ne o kıymetli varlık?' diye sordu.