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Doktor Civanım konusu nedir? Doktor Civanım filmi oyuncuları kimler?

19.07.2021 22:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

1982 yapımı olan, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin yer aldığı ve Kartal Tibet filmi olan Doktor Civanım bu akşam izleyicileri ile televizyon ekranında buluşuyor. Sevilen Türk filminin oyuncuları ve konusu merak edildi. Peki Doktor Civanım konusu nedir? Doktor Civanım filmi oyuncuları kimler? İşte ayrıntılar...

İhsan Yüce, Ali Şen, Kemal Sunal ve Ayşen Gruda gibi usta isimlerin rol aldığı, bir Kartal Tibet filmi olan Doktor Civanım bu akşam televizyon ekranlarında yayınlanıyor. Doktor Civanım filminin oyuncuları ve konusu merak konusu oldu. Peki Doktor Civanım konusu nedir, oyuncuları kimler?

Doktor Civanım konusu nedir?

Yönetmenliğini Kartal Tibet'in üstlendiği ve Kemal Sunal'ın başrolünde rol aldığı 1982 yapımı komedi filmi Doktor Civanım bugün televizyon ekranlarında izleyici ile buluşuyor. Film müziğinin Cahit Berkay tarafından bestelendiği filmin senaryosunu ise Memduh Ün yazmıştır.
Filmde, Nahiyenin para babaları olan İhsan ve Ruşen Aga'nin aralarındaki rekabet giderek düşmanlığa dönüşmektedir. Rekabet yüzünden iflasa sürüklenmekte olan ikili barış yapar ve birlikte ortaklık kurar.
Servetlerine servet katan ikili çocukları Sümbül ve Gafur'a da söz keserler.

Oyuncuları kimler?

Oyuncuları kimler?
Kemal Sunal - Kemal İhsan Yüce - İhsan Ağa Ali Şen - Ruşen Ağa Bahar Öztan - Sümbül Ahmet Turgutlu - Kasabalı Arap Celal - Davulcu Ali Demirel - Murat Ateş Ali Demir - Kasabalı
Hikmet Gül - Ayşe Ayşen Gruda - Şadiye Yadigar Ejder - Gaffur Sırrı Elitaş - Yaşar Muadelet Tibet - Huriye ana Nermin Denizci - Asiye Ahmet Açan - Yunus amca Osman Çağlar - Kasaba tellalı
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Anahtar Kelimeler:
Ayşen Gruda Kemal Sunal
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