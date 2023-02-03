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  4. Dört saat boyunca çırılçıplak otoparkta dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları uzaktan izledi... Gören anlam veremedi

Dört saat boyunca çırılçıplak otoparkta dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları uzaktan izledi... Gören anlam veremedi

03.02.2023 07:51 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Avustralya’da şehir merkezinde bulunan bir otoparkta yaşanan olaya herkesi şaşkına çevirdi. İşlek bir sokakta çırılçıplak dolaşmaya başlayan ismi açıklanmayan adam çevredekilerin tepkilerinden rahatsız olunca bir otoparka saklandı. Otoparkın güvenlik kamerasındaki görüntülere göre 4 saat boyunca dolaşan adam tuvaletini yapıp uzaktan insanları izledi.

Avustralya’nın güney kesiminde bulunan Hindley Caddesi’ndeki iş yerlerinin ortak alanında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam çırılçıplak sokaklarda dolşamaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine koşarak yakınlardaki bir otoparka saklanan adam saatlerce burada kaldı. Otoparka kapısından tırmanarak çıktığı tespit edilen adam yaklaşık 4 saat boyunca kaldı. Adamın güvenlik kamerası görüntülerinden tuvaletini yaptığı ve insanları uzaktan izleyerek kaçmak için doğru zamanı beklediği görüldü.

Polis bölgede benzer olayların yaşandığını ifade ederek olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Polise kimliği belirsiz adam hakkında herhangi bir rapor ulaşmadığını ancak yerel halkın o zamandan beri bölgeyi güvenli olarak tanımladığını ifade etti.
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Anahtar Kelimeler:
Avustralya çırılçıplak

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