Dört saat boyunca çırılçıplak otoparkta dolaştı! Tuvaletini yapıp insanları uzaktan izledi... Gören anlam veremedi

Avustralya’nın güney kesiminde bulunan Hindley Caddesi’ndeki iş yerlerinin ortak alanında ilginç anlar yaşandı. İsmi açıklanmayan bir adam çırılçıplak sokaklarda dolşamaya başladı. Çevredekilerin tepki göstermesi üzerine koşarak yakınlardaki bir otoparka saklanan adam saatlerce burada kaldı. Otoparka kapısından tırmanarak çıktığı tespit edilen adam yaklaşık 4 saat boyunca kaldı. Adamın güvenlik kamerası görüntülerinden tuvaletini yaptığı ve insanları uzaktan izleyerek kaçmak için doğru zamanı beklediği görüldü.

Polis bölgede benzer olayların yaşandığını ifade ederek olaya ilişkin soruşturma başlattıklarını dile getirdi. Polise kimliği belirsiz adam hakkında herhangi bir rapor ulaşmadığını ancak yerel halkın o zamandan beri bölgeyi güvenli olarak tanımladığını ifade etti.