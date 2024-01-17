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    4. Düğün günü kabusa döndü! Kutlamada kullanılan spreyler bir anda alev aldı... Gelinin yüzü tamamen yandı

    Düğün günü kabusa döndü! Kutlamada kullanılan spreyler bir anda alev aldı... Gelinin yüzü tamamen yandı

    17.01.2024 08:41 | Son Güncelleme:
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    Çin'in Zhejiang eyaletinde gerçekleştirilen bir düğün töreni kısa sürede kabusa döndü. Düğün kutlaması sırasında kullanılan spreylerin bir anda alev alması üzerine gelinin yüzü tamamen yandı. İsmi açıklanmayan gelinin düğünden sonra yüzündeki bandajlarla yaptığı paylaşımı kısa sürede sosyal medyada gündem yarattı.

    MYNET-DIŞ HABERLER Çin'de gerçekleştirilen bir düğün töreni sırasında davetliler gelin ve damadın çıkışı sırasında renkli spreyler kullandı. Spreylerin etkisiyle gelinin saçlarından dumanlar yükselmeye başladı. Bir anda saçlarındaki alevler tüm yüzünü kaplayan gelini damat ve davetliler söndürmeye çalıştı.

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    Gelinin kaşlarında ve yanaklarında ciddi yanıkların olduğu belirtildi. Doktorlar gelinin yüzündeki deformasyonun ömür boyu devam edeceğini söyledi.

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    Gelinin paylaşılan görüntülerinde yüzünün bandajlı hali sosyal medya kullanıcılarının da ilgisini çekti. Bir sosyal medya kullanıcısı gönderiye, "Hemen yangına neden olduğunu görmek korkutucu. Bu son deree tehlikeli" yorumunu ekledi.

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    Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, "Hiçbir şey olmadığı sürece her zaman bunun komik olduğunu düşündüm" yorumunu yaptı.

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    Anahtar Kelimeler:
    Çin düğün
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