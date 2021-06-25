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Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinin annesinin mezarını ziyaret etti! Başörtüsünü taktı, diz çöküp dua etti!

25.06.2021 13:00 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

26 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey, 2019 yılından bu yana birlikte olduğu ve doğacak bebeğinin babası olan Türk sevgilisi Alev Aydın'ın annesi Kadriye Hanım'ın mezarını ziyaret etti. Halsey'in başörtüsü takıp, diz çöktüğü ve dua ettiği görüldü. Ünlü yıldız, daha önce Türkiye'ye olan sevgisini pek çok kez dile getirmiş ve Türkçe öğrendiğini söylemişti. Menemen yediği anları paylaşan Halsey, Türkiye ziyaretinde fal baktırıp Türk kahvesi de içmişti.

Halsey bununla kalmayıp DNA testi yaptırdığını ve kanında Türklük olduğunu iddia etmişti. Geçtiğimiz aylarda hamile kalan yıldız, şimdilerde doğuma hazırlanıyor. İşte dünyaca ünlü ABD'li yıldız Halsey'in mezar ziyareti anları...

HALSEY, TÜRK SEVGİLİSİNİN ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ!

26 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Halsey, Türk sevgilisi ile hem ülkemizde hem dünya çapında konuşulmaya devam ediyor.
Dünyaca ünlü yıldız; Türk oyuncu, senarist ve yönetmen olan Alev Aydın ile birliktelik yaşıyordu.
Halsey'le 2019 yılından beri birlikte olduğu bilinen Alev Aydın, daha önce Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017) filmlerinin senaristliğini üstlenmişti.

TÜRK SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR

TÜRK SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR
Halsey, Türk sevgilisinden geçtiğimiz aylarda hamile kalmış, çift bebek bekliyordu.
Sevilen sanatçı, hamilelik pozlarını da sosyal medya hesabından paylaşmıştı.
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Anahtar Kelimeler:
Halsey
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