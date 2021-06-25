Dünyaca ünlü ABD'li şarkıcı Halsey, Türk sevgilisinin annesinin mezarını ziyaret etti! Başörtüsünü taktı, diz çöküp dua etti!

Halsey bununla kalmayıp DNA testi yaptırdığını ve kanında Türklük olduğunu iddia etmişti. Geçtiğimiz aylarda hamile kalan yıldız, şimdilerde doğuma hazırlanıyor. İşte dünyaca ünlü ABD'li yıldız Halsey'in mezar ziyareti anları...

HALSEY, TÜRK SEVGİLİSİNİN ANNESİNİN MEZARINI ZİYARET ETTİ!

26 yaşındaki dünyaca ünlü ABD'li sanatçı Halsey, Türk sevgilisi ile hem ülkemizde hem dünya çapında konuşulmaya devam ediyor.

Dünyaca ünlü yıldız; Türk oyuncu, senarist ve yönetmen olan Alev Aydın ile birliktelik yaşıyordu.

Halsey'le 2019 yılından beri birlikte olduğu bilinen Alev Aydın, daha önce Small Shots (2017), Controller and HipMen: Los Angeles (2017) filmlerinin senaristliğini üstlenmişti.

TÜRK SEVGİLİSİNDEN BEBEK BEKLİYOR Halsey, Türk sevgilisinden geçtiğimiz aylarda hamile kalmış, çift bebek bekliyordu.