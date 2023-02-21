Dünyaca ünlü jeoloji uzmanları ‘Hepimiz için ders’ diyerek anlattı! “İskambil kağıdı gibi çöktü”

Kahramanmaraş’ın Pazarcık ve Elbistan merkezlerinde meydana gelen 7.7 ile 7.6 büyüklüklerindeki depremler 10 ilde büyük hasara neden oldu. Türkiye’yi derin üzüntüye boğan depremlerin sonrasında Türkiye’den ve dünyadan yardımlar gelirken bilim dünyası da depremleri araştırmaya başladı. Jeoloji mühendisliği alanındaki araştırmaları yayınlayan İngiltere'nin saygın bilim dergilerinden Ground Engineering, dünyadaki jeoloji mühendisleri açısından büyük bir ders olduğunu belirtti.

“DÜNYANIN HER YERİNDE ZARAR VERİRDİ”

ABD Jeolojik Araştırma kurumundan David Wald Kahramanmaraş merkezli depremlerin boyutuna dikkat çekerek, “Bu boyutta bir deprem dünyanın her yerinde zarar verirdi ancak bölgedeki birçok bina özellikle riske açık durumdaydı” dedi.

Bournemouth Üniversitesi'nden afet yönetimi uzmanı ve jeolog Henry Bang, depremin ardından afet bölgesinde enkaza dönen evler baktığında binaların sağlamlığının Türkiye’deki felaketlere neden olduğunu belirtti. Yapısal altyapı tasarımının Türkiye’deki depremlerin felakete dönüşmesinin temel nedeni olduğunu belirten Bang, “Hasar alan binaların resimlerine bakınca çok güçlü depremlere uygun tasarlanmadıkları belli oluyor. Birçok çok katlı ev iskambil kağıdı gibi çöktü” dedi.

Hull Üniversitesi'nden deprem uzmanı Dave Petley ise, “Yetersiz inşaat kurallarının ya da kuralların doğru şekilde uygulanmamasının yanı sıra beklenmeyen zemin koşullarının da korkunç yıkıma yol açtı” ifadelerini kullandı.