Dünyanın en kısa insanı rekorunun yeni sahibi oldu! Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak girdi

Guinness Rekorlar Kitabı “Dünyanın yaşayan en kısa insanı” kategorisinde değişiklik yapıldığını ve yeni bir rekortmene sahip olduklarını tüm dünyaya duyurdu. Yeni rekorun sahibi İran’ın kuzeyinden yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh olarak açıklandı. Ghaderzadeh İran’dan Dubai’ye uçarak yetkililerle buluştu. Dünyanın en uzun binası Burc Halife'de 24 saat içerisinde üç kez boyu ölçülen Ghaderzadeh'nin boyunun 65.24 santimetre ve kilosunun da 6.5 olduğu tespit edildi.

AKILLI TELEFON BİLE AĞIR GELİYOR

Üç yaşındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan kıyafetler giyen Ghaderzadeh ağır olduğu için akıllı telefonu taşıyamadığını dolayısıyla uzun süreli kullanmadığını söyledi. Fiziksel görüntüsü ve boy ölçüleri nedeniyle okula gidemediğini ifade eden Ghaderzadeh, kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrendiğini anlattı.