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Dünyanın en kısa insanı rekorunun yeni sahibi oldu! Guinness Rekorlar Kitabı’na resmi olarak girdi

19.12.2022 15:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Guinness Rekorlar Kitabı’na göre “Dünyanın yaşayan en kısa insanı” rekorunun sahibi değişti. Yeni rekorun sahibi 65 santimetre boyundaki 20 yaşındaki İranlı Afshin Esmaeil Ghaderzadeh oldu. Ghaderzadeh’in kendisinden bir önceki rekor sahibi Kolombiyalı Edward Hernandez’den 7 santim daha kısa olduğu belirlendikten sonra remi olarak kayıtlara geçtiği ifade edildi.

Guinness Rekorlar Kitabı “Dünyanın yaşayan en kısa insanı” kategorisinde değişiklik yapıldığını ve yeni bir rekortmene sahip olduklarını tüm dünyaya duyurdu. Yeni rekorun sahibi İran’ın kuzeyinden yaşayan Afshin Esmaeil Ghaderzadeh olarak açıklandı. Ghaderzadeh İran’dan Dubai’ye uçarak yetkililerle buluştu. Dünyanın en uzun binası Burc Halife'de 24 saat içerisinde üç kez boyu ölçülen Ghaderzadeh'nin boyunun 65.24 santimetre ve kilosunun da 6.5 olduğu tespit edildi.

AKILLI TELEFON BİLE AĞIR GELİYOR

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Üç yaşındaki çocuklar için özel olarak hazırlanan kıyafetler giyen Ghaderzadeh ağır olduğu için akıllı telefonu taşıyamadığını dolayısıyla uzun süreli kullanmadığını söyledi. Fiziksel görüntüsü ve boy ölçüleri nedeniyle okula gidemediğini ifade eden Ghaderzadeh, kendi imkanlarıyla okuma yazma öğrendiğini anlattı.

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