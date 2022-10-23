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Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahnesiyle gündemdeydi! Hafsanur Sancaktutan'a yorum yağdı: O bacak ne? Ayar kaçmış

23.10.2022 07:21 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle günlerdir gündemde olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan sosyal medyada yeni pozlarını paylaştı. Hafsanur Sancaktutan'ın fotoğrafta shop'un ayarını kaçırması takipçilerinin dikkatinden kaçmadı.

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un da ateşli sahnelerinin yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle günlerdir gündemde olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

SOSYAL MEYDANIN DİLİNE DÜŞTÜ

"İlk defa böyle bir sahne çektim" diyen Sancaktutan son dönemde sosyal medyada da oldukça popüler.
Hafsanur Sancaktutan son olarak sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaştı. Ancak oyuncunun bir bacağı oldukça inceydi. Üstelik geceden kendisi dışında paylaşın fotoğraflardan da epey farklıydı.
Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarını gören takipçileri "Photoshop'un ayarını kaçırmışsın", "O bacak ne öyle, olmamış", "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz" yorumlarında bulundu.

YENİ DİZİDE YER ALIYOR

YENİ DİZİDE YER ALIYOR
Hafsanur Sancaktutan şimdilerde Mert Yazıcıoğlu, Aytaç Şaşmaz ve Aslıhan Malbora ile birlikte Darmaduman dizisinde rol alıyor. Dizinin diğer oyuncuları arasında Nur Fettahoğlu, Necip Memilli ve Aslı Orcan gibi isimler de var.

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