Dünyayla Benim Aramda dizisindeki sahnesiyle gündemdeydi! Hafsanur Sancaktutan'a yorum yağdı: O bacak ne? Ayar kaçmış

Demet Özdemir ve Buğra Gülsoy'un da ateşli sahnelerinin yer aldığı Dünyayla Benim Aramda dizisindeki mastürbasyon sahnesiyle günlerdir gündemde olan oyuncu Hafsanur Sancaktutan paylaşımlarıyla da dikkat çekiyor.

SOSYAL MEYDANIN DİLİNE DÜŞTÜ

"İlk defa böyle bir sahne çektim" diyen Sancaktutan son dönemde sosyal medyada da oldukça popüler.

Hafsanur Sancaktutan son olarak sosyal medyadan iddialı pozlarını paylaştı. Ancak oyuncunun bir bacağı oldukça inceydi. Üstelik geceden kendisi dışında paylaşın fotoğraflardan da epey farklıydı.

Hafsanur Sancaktutan'ın pozlarını gören takipçileri "Photoshop'un ayarını kaçırmışsın", "O bacak ne öyle, olmamış", "Bir fotoğrafla bu kadar oynanmaz" yorumlarında bulundu.