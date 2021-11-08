Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde!

Milli Takım'daki başarısıyla dikkatleri üzerine toplayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İmge'nin pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

2000 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında başlamış, iki kere Türkiye Şampiyonluğu tatmıştı.

Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.

Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı poz, gündeme bomba gibi düşmüştü.

Karakurt'un cinsel yönelimi, ülkeyi ikiye bölerken, başarılı voleybolcunun sevgilisi İmge'nin kim olduğu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.