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Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla gündemde!

08.11.2021 12:13 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, Instagram paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor. Karakurt'un ilişkisi, ülkeyi ikiye bölmüş, Karakurt, tartışmalar sonrası, sevgilisiyle olan pozunu silmişti.

Milli Takım'daki başarısıyla dikkatleri üzerine toplayan ünlü voleybolcu Ebrar Karakurt'un sevgilisi İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla dikkat çekiyor. İmge'nin pozlarına yorum ve beğeni yağıyor.

SEVGİLİSİYLE POZU TARTIŞMA YARATMIŞTI

2000 yılında Balıkesir'de dünyaya gelen Ebrar Karakurt, voleybola 12 yaşında başlamış, iki kere Türkiye Şampiyonluğu tatmıştı.
Ebrar Karakurt, yalnızca kariyeriyle değil, özel hayatıyla da sık sık gündeme geliyor.
Karakurt'un sevgilisi İmge ile paylaştığı poz, gündeme bomba gibi düşmüştü.
Karakurt'un cinsel yönelimi, ülkeyi ikiye bölerken, başarılı voleybolcunun sevgilisi İmge'nin kim olduğu hakkında net bir bilgiye ulaşılamadı.
Yurt dışında yaşadığı bilinen İmge, sosyal medya paylaşımlarıyla büyük beğeni topluyor.
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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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