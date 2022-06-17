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Ebrar Karakurt'un uzun saçlı hali sosyal medyada gündem oldu!

17.06.2022 08:41 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Kariyerindeki başarıların yanı sıra özel hayatıyla da sık sık gündeme gelen Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un büyük bir değişimi sosyal medyada gündem oldu.

Milli voleybolcu Ebrar Karakurt'un yıllar önceki hali ortaya çıktı. Karakurt'un geçirdiği değişim sosyal medyada gündem oldu. Sosyal medyada gündem olan fotoğraflarda, Karakurt'un saçlarının uzun olduğu görülürken, şimdiye göre çok daha kilolu olduğu fark ediliyor.

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Özel hayatıyla gündemden düşmeyen milli voleybolcu Ebrar Karakurt resmen başka birine dönüşmüş

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EBRAR KARAKURT KİMDİR?

U18 Avrupa Şampiyonası en iyi smaçörü ünvanına sahip olan Ebrar Karakurt, 17 Ocak 2000 yılında dünyaya geldi. Balıkesir doğumlu milli voleybolcu Ebrar Karakurt pasör çaprazı olarak oynamaktadır ve Ebrar Karakurt'un boyu 1,96 metredir.
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Tokyo 2020'nin yıldızlarından 21 yaşındaki Ebrar Karakurt, Voleybola 12 yaşında VakıfBank Spor Kulübü'nde başladı. VakıfBank formasıyla iki sene üst üste hem yıldızlar hem de gençler kategorisinde Türkiye şampiyonluğu yaşadı. Yetenekli smaçör, geçtiğimiz sezon A Takım ile birlikte antrenmanlara çıktı ve zaman zaman forma giyme şansı buldu. U23 Milli Takımı'yla Dünya Şampiyonu olan Ebrar Karakurt, U18 Milli Takımı'yla mücadele ettiği Dünya Şampiyonası'nda 'En İyi Smaçör' ödülünün sahibi oldu. 2018 yılında VakıfBank A Takımı'na yükselen Karakurt 1 Kulüpler Dünya Şampiyonası Şampiyonluğu ve 1 Türkiye Ligi Şampiyonluğu yaşadı.

Ünlü isimlerin zaman içindeki değişimi şaşırtıyor

Linet

Linet

Hazal Senel

Hazal Senel

Ahu Tuğba

Ahu Tuğba

Mustafa Ceceli

Mustafa Ceceli

Duygu Özaslan

Duygu Özaslan
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Anahtar Kelimeler:
Ebrar Karakurt
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