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  4. Elsa Hosk ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi! Bir bakan bir daha baktı

Elsa Hosk ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi! Bir bakan bir daha baktı

16.01.2024 12:43 | Son Güncelleme:
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İddialı ve cesur paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren dünyaca ünlü Victoria's Secret modeli Elsa Hosk bu defa ayna karşısındaki son pozuyla gündem oldu. Gri eşofmanıyla ayna karşısına geçen ünlü isim eşofmanını indirip poz verdi.

Sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model Elsa Hosk ayna karşısındaki son pozuyla olay oldu. Her paylaşımıyla bakana bir daha baktıran ünlü model bu defa gri eşofmanıyla ayna karşısına geçti.

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Ev haliyle de büyük beğeni toplayan Elsa Hosk eşofmanını indirip poz verdi. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.
Ünlü modele 'Her halin olay', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.
Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.
Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.
2015 yılında 10 yeni Victoria's Secret meleğinden biri olarak ilan edildi.
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Anahtar Kelimeler:
Elsa Hosk sosyal medya Model
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