Elsa Hosk ayna karşısında eşofmanını indirip poz verdi! Bir bakan bir daha baktı

Sosyal medyadaki iddialı ve cesur tarzıyla adından sıkça söz ettiren ünlü model Elsa Hosk ayna karşısındaki son pozuyla olay oldu. Her paylaşımıyla bakana bir daha baktıran ünlü model bu defa gri eşofmanıyla ayna karşısına geçti.





Ev haliyle de büyük beğeni toplayan Elsa Hosk eşofmanını indirip poz verdi. Ünlü ismin son paylaşımı kısa sürede binlerce beğeni ve yorum aldı.

Ünlü modele 'Her halin olay', 'Çok güzel görünüyorsun', 'Sana bayılıyorum' gibi yorumlar yapıldı.

Elsa Anna Sofie Hosk Kasım 1988 yılında doğdu. Birçok ünlü marka için çalışan İsveçli model ve şu anki Victoria's Secret meleklerinden biridir.

Ünlü model 2011'den 2018'e kadar Victoria's Secret için modellik yaptı.Ayrıca markanın, yan kuruluşu PINK'in birçok kampanyasında yer aldı.