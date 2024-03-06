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Erkek öğrenci yurdunda sapık "eğitmen" kimse duymasın diye süpürge açmış! Taciz, tecavüz, şiddet videoları... "Bizi karı-koca diye eşleştirip oynatıyordu"

06.03.2024 11:25
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Kaldıkları yurtta eğitmenleri tarafından taciz edilen 14 yaş altındaki erkek öğrencilerin sözleri akıllara durgunluk verdi! Skandalın boyutunu ortaya koyan öğrenciler 21 yaşındaki eğitmenlerinin cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynatıp özel bölgelerine dokunduğunu, bazı çocukları karı-koca diye eşleştirdiğini söyledi. Antalya'daki mide bulandıran olayla ilgili iddialara konu olan G.R.U., öğrencilerin iddiasına göre "kimse duymasın diye" bir de elektrikli süpürge açmış!

Erkek öğrenci yurdunda kalan reşit olmayan erkek çocukların korkunç iddialarına karşılık eğitmen G.R.U. (21) kendini "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım" diye savundu. Telefonu incelendiğinde ise hem galerisinde hem gezdiği internet sitelerinde çok sayıda müstehcen içerik ve yazışma bulundu. Hakkında 94 yıl hapis istenen G.R.U. için Atatürk'e hakaretten darba ve hırsızlığa dair birçok iddia da var...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır
ChefGPT

Alanya'da özel bir yurtta görevli eğitmen G.R.U.'nun, geçen yıl 14 yaş altındaki 5 erkek öğrenciye cinsel istismarda bulunduğu iddia edildi. Şikayet sonrası ifadesi alınıp, serbest bırakılan G.R.U. hakkında Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, suç duyurusunda bulundu. Alanya Cumhuriyet Başsavcılığı'nın talimatı ile G.R.U., 21 Kasım 2023'te yeniden gözaltına alındı. İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen G.R.U., tutuklandı.

10 MAĞDUR ÇOCUK OLDUĞU ANLAŞILDI

10 MAĞDUR ÇOCUK OLDUĞU ANLAŞILDI

Olayla ilgili yürütülen soruşturma ve alınan ifadeler kapsamında taciz ve istismara uğrayan öğrenci sayısının 10 olduğu tespit edildi. G.R.U. hakkında 9 öğrenciye yönelik 'sarkıntılık yapmak suretiyle cinsel istismar', 'çocuğa karşı cinsel taciz', 'çocuğa müstehcen görüntü, yazı veya sözleri içeren ürünleri vermek ya da bunların içeriğini göstermek', 1 öğrenciye yönelik ise 'nitelikli cinsel istismar' suçlamasıyla toplam 94 yıla kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianame, Alanya 2. Ağır Ceza Mahkemesi'nce kabul edildi.

"KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ AÇTI"

"KİMSE DUYMASIN DİYE ELEKTRİK SÜPÜRGESİNİ AÇTI"

İddianamede öğrencilerin ifadeleri de yer aldı. Öğrenciler, G.R.U.'nun özel bölgelerine dokunduğunu, müstehcen tekliflerde bulunduğunu, cinsel çağrışım uyandırabilecek oyun oynattığını, kendisine karşı konulduğunda fiziksel şiddet uyguladığını, müstehcen içerikli videolar izletip, o konularda konuştuğunu, bazı çocukları 'karı-koca' şeklinde eşleştirdiğini, 'gel seni karım yapayım' dediğini beyan etti. Bir başka öğrenci ise ifadesinde, G.R.U.'nun kendisini yatakhaneye götürdüğünü, kimse duymasın diye elektrik süpürgesini açıp istismarda bulunduğunu söyledi. Aynı öğrenci, G.R.U.'nun diğer öğrencilere yönelik de müstehcen söylemlerde bulunduğunu duyduğunu kaydetti.

"ZAMAN ZAMAN ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAKTAYIM"

"ZAMAN ZAMAN ÇOCUKLARLA ŞAKALAŞMAKTAYIM"

G.R.U. ise ifadesinde, "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım. Şakalaşma esnasında 'karım' şeklinde söylemde bulunmuştum. Bunu cinsel bir amaçla yapmadım, özel bölgelerine dokunmadım" dedi.  G.R.U.'nun cep telefonu incelemesinde, müstehcen internet sitelerine girildiği, müstehcen sosyal medya siteleri ve gruplarına üye olunduğu, cihaz içerisinde müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, ifşa videolarının paylaşıldığı internet sitelerine girildiği, erkek erkeğe müstehcen görüntülerin kayıtlı olduğu, sosyal medya üzerinden erkeklerle cinsel içerikli yazışmalar ve fotoğraf paylaşımları olduğu, çocukların beyanına ilişkin başkalarıyla küfürlü mesajlaşmalar olduğu ve sosyal medyada 4 farklı kullanıcı hesabı bulunduğu tespit edildi.

HIRSIZLIK, DARP, ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARI

HIRSIZLIK, DARP, ATATÜRK'E HAKARET İDDİALARI

Ek olarak alınan bazı ifadelerde de G.R.U.'nun çocuklara zorla hırsızlık yaptırdığı, birbirlerinin çantalarından eşya aldırıp, kendisine getirttiği, kantinden çocukların parasıyla kendisine bir şeyler aldırttığı, telefondan oynadığı oyuna çocukların parasıyla eşya almak için para yüklettiği, oyunda yenildiği zaman da sinirlenip, çocuklara vurduğu, Atatürk'e hakaret ettiği iddiaları da yer aldı.

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Anahtar Kelimeler:
antalya sapık taciz darp Öğrenci yurdu
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