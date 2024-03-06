Erkek öğrenci yurdunda sapık "eğitmen" kimse duymasın diye süpürge açmış! Taciz, tecavüz, şiddet videoları... "Bizi karı-koca diye eşleştirip oynatıyordu"

Erkek öğrenci yurdunda kalan reşit olmayan erkek çocukların korkunç iddialarına karşılık eğitmen G.R.U. (21) kendini "Zaman zaman çocuklarla şakalaşmaktayım" diye savundu. Telefonu incelendiğinde ise hem galerisinde hem gezdiği internet sitelerinde çok sayıda müstehcen içerik ve yazışma bulundu. Hakkında 94 yıl hapis istenen G.R.U. için Atatürk'e hakaretten darba ve hırsızlığa dair birçok iddia da var...

Bu içerik Hazar Gönüllü tarafından yayına alınmıştır