Erkekler ayaklarına kapanıp sevgili olmak istiyor! Ta ki kaç yaşımda olduğunu öğrenene kadar...

TikTok’ta ‘Princessaprilxo’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan kadın “Yaşımı söyleyene kadar erkekler benden hoşlanıyor” notunu eklediği gönderisinde gerçek yaşını ortaya çıkarttı. Fiziksel görüntüsünün erkeklerin dikkatini çektiğini ve kendisiyle flört etmek için adeta sıraya girdiklerini ifade eden genç kadın, ilk buluşmanın sonrasında gerçek yaşını itiraf ettiğinde ise erkeklerin bir daha kendisini aramadığını söyledi.

Yakın çevresi de dahil olmak üzere kendisini dışarıdna gören kişileri gerçek yaşına inandırma konusunda sorun yaşadığını dile getiren genç kadın, 8 milyonu aşan izlenmeye ulaşan gönderisinde gerçek yaşının 45 olduğunu söyledi. Gönderi kısa sürede 800 binden fazla beğeni ve 41 bin yorum topladı.

Bir sosyal medya kullanıcısı yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğuna vurgu yaparken, “Yaş sadece bir sayıdır. Önemli olan kalbiniz” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Eğer doğruysa 45 için çok genç görünüyor. Kırışığı bile yok” yorumuyla güzelliğini vurguladı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Görüştüğünüz kişiler gerçekten sizi sevseydi yaşın hiçbir önemi olmazdı. Hayatınızdan çıktıkları için şanslısınız” yorumunu yaptı.