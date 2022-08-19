Mynet Trend

  1. Haberler Haberler
  2. TREND
  3. Eğlence
  4. Erkekler ayaklarına kapanıp sevgili olmak istiyor! Ta ki kaç yaşımda olduğunu öğrenene kadar...

Erkekler ayaklarına kapanıp sevgili olmak istiyor! Ta ki kaç yaşımda olduğunu öğrenene kadar...

19.08.2022 13:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

‘Princessaprilxo’ isimli bir TikTok kullanıcısı gerçekte kaç yaşında olduğunu ortaya çıkaran videosu sekiz milyondan fazla kez izlendikten sonra TikTok'ta viral oldu. Erkeklerin kendisiyle sevgili olmak için ayaklarına kapandıklarını dile getiren kadın, gerçek yaşını söylediğinde ise işlerin bir anda tersine döndüğünü dile getirdi. Sosyal medyadan 45 yaşında olduğunu söyleyen bir paylaşım yapan Princessaprilxo’ çoğu kişinin yaşına inanmadığını söyledi.

TikTok’ta ‘Princessaprilxo’ kullanıcı adıyla bir paylaşım yapan kadın “Yaşımı söyleyene kadar erkekler benden hoşlanıyor” notunu eklediği gönderisinde gerçek yaşını ortaya çıkarttı. Fiziksel görüntüsünün erkeklerin dikkatini çektiğini ve kendisiyle flört etmek için adeta sıraya girdiklerini ifade eden genç kadın, ilk buluşmanın sonrasında gerçek yaşını itiraf ettiğinde ise erkeklerin bir daha kendisini aramadığını söyledi.

SOSYAL MEDYADAN YORUM YAĞDI

Yakın çevresi de dahil olmak üzere kendisini dışarıdna gören kişileri gerçek yaşına inandırma konusunda sorun yaşadığını dile getiren genç kadın, 8 milyonu aşan izlenmeye ulaşan gönderisinde gerçek yaşının 45 olduğunu söyledi. Gönderi kısa sürede 800 binden fazla beğeni ve 41 bin yorum topladı.
Bir sosyal medya kullanıcısı yaşın sadece bir sayıdan ibaret olduğuna vurgu yaparken, “Yaş sadece bir sayıdır. Önemli olan kalbiniz” dedi. Bir başka sosyal medya kullanıcısı ise, “Eğer doğruysa 45 için çok genç görünüyor. Kırışığı bile yok” yorumuyla güzelliğini vurguladı. Diğer bir sosyal medya kullanıcısı ise, “Görüştüğünüz kişiler gerçekten sizi sevseydi yaşın hiçbir önemi olmazdı. Hayatınızdan çıktıkları için şanslısınız” yorumunu yaptı.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
sosyal medya tiktok fenomen yaş
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Trend Haberler

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Cinsel ilişkiye girerek para kazanıyorlar! “Günde 9 kez...”

Gelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdi

Gelecekten geldiğini söyledi! Kıyamet için tarih verdi

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

Karısı doğum yaptığı anları paylaştı! Tepkisi gündem oldu

Dalga geçtiler! “Göğüslerim o kadar küçük ki...”

Dalga geçtiler! “Göğüslerim o kadar küçük ki...”

İlginizi Çekebilir

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Çiftlerin cinsel ilişki görüntülerini izleyip yorum yapıyor

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Dehşete düşüren kaza! Uçurtmanın camla kaplı ipi boğazını kesti

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Temizliğe vakit bulamayanlar için en iyi robot süpürgeler

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Transparan iç çamaşırıyla poz verdi! Olay yaratan paylaşım

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Herkes yanlış biliyor: Zevk değil acı veriyor!

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Muhteşem kokularıyla baş döndüren en iyi erkek parfümleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Facebook'da Takip Et Twitter'da Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.