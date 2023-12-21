Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hakeme suç bulmuyorum' diyerek o ismi sert eleştirdi! 'Sen Galatasaray'a mı çalışıyorsun?'

'SEN RAKİPLERE Mİ ÇALIŞIYORSUN?

'Sen ne biçim adamsın ya! Sen rakiplere mi çalışıyorsun? O zaman ben de derim ki Galatasaray, bu adamı içeri attı? Galatasaray, bir oyuncuya git Fener'i boz dese anca bunun yaptığını yapardı.