Erman Toroğlu açtı ağzını yumdu gözünü! 'Hakeme suç bulmuyorum' diyerek o ismi sert eleştirdi! 'Sen Galatasaray'a mı çalışıyorsun?'

Süper Lig'de Pazar akşamı çok kritik bir derbi oynanacak! Bu sene başarılı grafiğini sürdüren Fenerbahçe, evinde Galatasaray'ı ağırlayacak.
Fenerbahçe'de Edın Dzeko'nun maça yetişmesi beklerken Fred'in cezalı olması planları bozdu. Erman Toroğlu da 'Komutan' lakaplı Mert Hakan Yandaş'a tepki gösterdi.
Eski hakem ve futbol yorumcusu Erman Toroğlu, Mert Hakan Yandaş'ın oyuna sonradan girip oyundan atılmasına ilişkin konuşurken Fred'in ihracından da onu suçladı. İşte çok konuşulacak o sözler...
'Sen hasta mısın arkadaş ya? Her maçta aynı şeyi yapıyorsun. İrfan Can Kahveci aynılarını yapıyordu, yedek kalmaya başladı. Ne oldu? Topuna baktı oyununa baktı artık takımın en önemli futbolcularından. Ya Mert Hakan, sen her girdiğin maçta hadise yaratmaya çalışıyorsun!
Sen her girdiğin maçta çıban başlığı yapıyorsun. Fenerbahçe bugün en iyi oyuncusu Fred'i kaybetti, senin yüzünden! Hakeme bağlamıyorum, hakem boşu boşuna bir oyuncuya direk kırmızı kart göstermez.
'Sen ne biçim adamsın ya! Sen rakiplere mi çalışıyorsun? O zaman ben de derim ki Galatasaray, bu adamı içeri attı? Galatasaray, bir oyuncuya git Fener'i boz dese anca bunun yaptığını yapardı.