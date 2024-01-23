Esenyurt saldırganı hastaneden kaçmış! Dehşet saçmaya günler önce başladı: 9 saatte 10 kişiyi bıçaklamıştı, önce babasına saldırdı

Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.