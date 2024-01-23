Esenyurt saldırganı hastaneden kaçmış! Dehşet saçmaya günler önce başladı: 9 saatte 10 kişiyi bıçaklamıştı, önce babasına saldırdı

Bir ilçede paniğe yol açan ve Türkiye'nin gündemine oturan Esenyurt saldırganı Abdullah Ören'in adı dün duyulsa da dehşetin günler önce başladığı öğrenildi. 9 saatte döktüğü 10 kişinin kanından önce babası, Ören'in saldırısıyla karşılaşan ilk isim oldu.
Abdullah Ören, olay günü öncesinde babasını bıçakladı. 20 Ocak Cumartesi günü polis ekiplerince kontrol için götürüldüğü Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi’nde bir doktora saldırdıktan sonra odasını dağıttığı öğrenildi.
Polisin aradığı Ören dün Esenyurt'ta ortaya çıktı. Abdullah Ören Esenyurt'ta sokak sokak gezerek hiç tanımadığı kişileri bıçaklamaya başladı.
Ören Merkez, Süleymaniye, Bağlarçeşme ve İnönü Mahalleleri başta olmak üzere Esenyurt'un farklı noktalarında kısa aralıklarla bıçaklı saldırılar gerçekleştirirken geçtiği bazı sokaklarda ise evlerin camlarına taş fırlattı.
İlk saldırısını Süleymaniye Mahallesi'nde saat 09.15 sıralarında Çiğdem K.'ya gerçekleştiren Ören elindeki ekmek bıçağıyla akşam saatlerine kadar biri kadın, biri Suriye uyruklu olmak üzere 10 kişiyi bıçaklayarak yaraladı.
Bazı kişilerin ise saldırıdan kaçarak kurtulduğu öğrenildi.