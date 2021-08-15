Eski sevgilisi yakın arkadaşıyla yakalanmıştı! Dekoltesi şaşı etti

Yazmin Oukhellou, eski sevgilisi oyuncu James Lock ile en yakın arkadaşı Chloe Brockett'in gizli kaçamağı ile sarsılmıştı.
GİYDİĞİ KIYAFETLE ŞOV YAPTI
Bu gelişmelerin ardından Yazmin Oukhellou, dün mini elbisesiyle yemeğe giderken görüntülendi.
27 yaşındaki TV yıldızının lüks restorana giderken tercih ettiği elbise, 'Kaybettiğin kadına dön bir bak' kostümü olarak yorumlandı.
Ten rengi mini elbise giyen Yazmin Oukhellou, içine sütyen giymeyi tercih etmedi.
Göğüsleri neredeyse açıkta olan genç TV yıldızı, dik duruşuyla çıkan haberleri umursamadığını vurgulamaya çalıştı.
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