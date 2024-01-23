Eski sevgilisinin evine deodorantla saldırı düzenlendi! Kapısının boşluğundan sıkıp çakmakla ateşe verdi... Güvenlik kamerasına böyle yakalandı

Dedektif Constable Roisin Harrison olayla ilgili olarak ise, "“Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki saldırının sonucunda da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri. Görüntülerde gördüğünüz gibi bütan kutusunu ateşe verdiğinde yarattığı katliam çok büyük" ifadelerini kullandı.