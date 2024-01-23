Eski sevgilisinin evine deodorantla saldırı düzenlendi! Kapısının boşluğundan sıkıp çakmakla ateşe verdi... Güvenlik kamerasına böyle yakalandı

MYNET-DIŞ HABERLER Birleşik Krallık'ın Northamptonshire bölgesinde 39 yaşındaki Lauren Marie Talbot isimli bir kadın eski sevgilisinin evine deodorantla saldırı düzenlendi. Güvenlik kamerasına yansıyan görüntülerde genç kadının posta kutusuna koymayı başaramadığı gaz tüpünü kapının dışına yerleştirdiği görüldü. Kapının altından deodorantı sıkan kadın daha sonrasında çakmağını ateşleyerek hızla olay yerinden uzaklaştı.
Patlama iki kapıyı patlatarak duvarları çatlattı, yapısal hasara yol açtı ve apartmanda bulunan halının yanmasına neden oldu. İtfaiye ekipleri ihbar üzerine olay yerine geldiklerinde ise duvarda "Bu daire cehennemde yanabilir" yazısını buldu.
Talbot, yangınla ilgili olarak tutuklandı ve daha öncesinde de kendi dairesinde benzer şekilde yangınlar çıkarttığı ifade edildi. Hakkındaki suçlamaları kabul eden Talbot, 6 yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Dedektif Constable Roisin Harrison olayla ilgili olarak ise, "“Lauren Talbot'un suçu son derece tehlikeliydi. Her iki saldırının sonucunda da birisini öldürebilirdi ve kimsenin yaralanmaması tamamen şans eseri. Görüntülerde gördüğünüz gibi bütan kutusunu ateşe verdiğinde yarattığı katliam çok büyük" ifadelerini kullandı.