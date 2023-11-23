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    4. Cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Köpeğine cinsel tacizde bulunan kadının telefonundan çocuk pornografisi görüntüleri çıktı

    Cep telefonundan çıkan görüntüler kan dondurdu! Köpeğine cinsel tacizde bulunan kadının telefonundan çocuk pornografisi görüntüleri çıktı

    23.11.2023 08:16 | Son Güncelleme:
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    Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Broward bölgesinde yaşayan Angela Marcello Rio'nun cep telefonundan çıkan görüntüler şaşkına çevirdi. Evcil köpeğine tecavüz ettiği görüntülerde dahil olmak üzere Rio'nun cep telefonundan 100'den fazla yasa dışı resim ile video bulunması üzerine çocuk pornografisi görüntülerine de erişildi.

    MYNET-DIŞ HABERLER Amerika Birleşik Devletleri'nin Florida eyaletinin Broward bölgesinde yaşayan Angela Marcello Rio isimli bir kadın cinsel suçlara ilişkin bir dizi dosya kapsamında yargılanıyor. Rio'nun köpeği Phoebe cinsel tacizde bulunduğu görüntülerin cep telefonundan çıkması üzerine sosyal medya uygulamaları üzerinden çocukları boğma konusunda bir fetişten söz ettiği mesajlaşmalarına ulaşıldı.

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    Rio'nun telefonundan çıkan müstehcen içerikli görüntülerin yanı sıra Google üzerinden "Bebekler cinsel zevk alıyor mu?" sorusuna cevap aradığı görüldü. Local10'un haberine göre, Rio çocuk pornografisi suçlamalarını reddetti. Olaya ilişkin soruşturmanın devam ettiği ifade edildi.

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