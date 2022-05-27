Eski telefon deyip geçmeyin: Yaptığını görünce siz de çok şaşıracaksınız! Milyonlarca kez izlendi

Akıllı telefonlar adeta vazgeçilmezimiz haline geldi. Günümüzde telefonumuzu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Ancak telefonları yanımızdan ayırmadıkça şarj kablolarını, adaptörleri veya powerbank'leri de (taşınabilir şarj cihazları) yanımızdan ayıramıyoruz. Çünkü bataryanın çabuk bitmesi, telefonların en büyük sorunlarından biri oluyor. Bu durumda powerbank taşımaktan daha uygun bir çözüm akla gelmiyor. Ancak bir YouTuber'ın yıllar önce yüklediği bir video, bu sorunun hala yaşandığı günümüzde tekrar gündeme geldi. O video milyonları şaşkına döndürmüştü.

ESKİ TELEFONLARLA YAPTIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yeni bir telefon aldığında hiç kimse eski telefonuna dönüp bakmaz. Ancak RoyTechTips kanalındaki o video, eski telefonların kıymete binmesini sağladı. Video, eski telefon bataryasını kullanarak 1 doların altında bir maliyetle nasıl powerbank yapılacağını gösterdi.

Ancak önemli bir uyarımız var; Telefon bataryalarıyla uğraşmak çok tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden yetkin olmadığınız sürece kendinizi riske atmanızı tavsiye etmiyoruz.