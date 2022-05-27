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Eski telefon deyip geçmeyin: Yaptığını görünce siz de çok şaşıracaksınız! Milyonlarca kez izlendi

27.05.2022 14:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Akıllı telefonlar fazlasıyla gelişti. İlk dönemde Steve Jobs'un ellerinde yükselen Apple'ın iPhone'u trend oldu. Ancak Samsung, Xiaomi, Oppo, Huawei ve daha birçok marka yeni akıllı telefonlarıyla smartphone piyasasındaki yarışta "ben de varım" dedi. Şimdilerde bu markalar kıyasıya mücadele ediyor, yeni modellerini piyasaya sunuyorlar. Müşteriler de eski modellerini bir kenara bırakarak bu modelleri alıyor. Ancak milyonların izlediği bir video ile eskiler adeta kıymete bindi. İşte detaylar...

Akıllı telefonlar adeta vazgeçilmezimiz haline geldi. Günümüzde telefonumuzu yanımızdan hiç ayırmıyoruz. Ancak telefonları yanımızdan ayırmadıkça şarj kablolarını, adaptörleri veya powerbank'leri de (taşınabilir şarj cihazları) yanımızdan ayıramıyoruz. Çünkü bataryanın çabuk bitmesi, telefonların en büyük sorunlarından biri oluyor. Bu durumda powerbank taşımaktan daha uygun bir çözüm akla gelmiyor. Ancak bir YouTuber'ın yıllar önce yüklediği bir video, bu sorunun hala yaşandığı günümüzde tekrar gündeme geldi. O video milyonları şaşkına döndürmüştü.

ESKİ TELEFONLARLA YAPTIĞI ŞAŞKINA ÇEVİRDİ

Yeni bir telefon aldığında hiç kimse eski telefonuna dönüp bakmaz. Ancak RoyTechTips kanalındaki o video, eski telefonların kıymete binmesini sağladı. Video, eski telefon bataryasını kullanarak 1 doların altında bir maliyetle nasıl powerbank yapılacağını gösterdi.

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Powerbank-11

Ancak önemli bir uyarımız var; Telefon bataryalarıyla uğraşmak çok tehlikeli sonuçların ortaya çıkmasına neden olabilir. Bu yüzden yetkin olmadığınız sürece kendinizi riske atmanızı tavsiye etmiyoruz.

1 DOLARIN ALTINDAKİ POWERBANK NASIL YAPILIYOR?

Videodaki kişi, ilk olarak maliyeti 1 doların altında olan powerbank kasalarından alarak işe başladı.
Daha sonra eski telefon bataryalarını çıkardı. Videodaki bataryalardan biri Nokia'nın cep telefonlarından birine ait.
Bunun ardından powerbank kasasından çıkan parça ile bataryaları lehimleyerek bir araya getirdi.
Tüm parçaları kasaya yerleştirdi ve böylece 1 doların altında bir fiyatla kendi powerbank'ini yaptı.
Powerbank'in telefonu şarj ettiği görüldü.
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Anahtar Kelimeler:
akıllı telefon
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