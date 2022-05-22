WhatsApp desteğini çekiyor! Bu telefonlarda WhatsApp kullanılamayacak: İşte verilen tarih!

WhatsApp, iOS ve Android pek çok akıllı telefona destek veriyor. Böylelikle hem iOS kullanıcıları hem de Android kulllanıcıları WhatsApp'a mobil uygulama üzerinden erişebiliyor. Meta çatısı altındaki platform, iOS ve Android kullanıcılara yeni özellikler de sunuyor. Ancak WhatsApp'ın sunmak için planladığı bazı özellikleri eski işletim sistemlerinde çalışmayabiliyor. Bu durumda da WhatsApp, Android ve iOS'un bazı sürümlerini desteklemeyi bırakarak bir çözüm üretiyor. Bu da bazı telefonlarda WhatsApp'ın tarih olması anlamına geliyor.

WHATSAPP İKİ İŞLETİM SİSTEMİNİN FİŞİNİ ÇEKİYOR

WABetaInfo'ya göre ise WhatsApp önümüzdeki aylarda iki işletim sistemi sürümünü desteklemeyi bırakmayı planlıyor. Alınan bir ekran görüntüsüne bakılırsa WhatsApp, 24 Ekim 2022'den sonra iOS 10 ve iOS 11'i desteklemeyi bırakacak.

İŞTE WHATSAPP'IN ÇALIŞMAYACAĞI TELEFONLAR

Bu da iPhone 5 ve iPhone 5C gibi iPhone'ların bu tarihten itibaren WhatsApp kullanamayacakları anlamına geliyor. Eğer iOS 10 veya iOS 11 yüklü bir iPhone 5S, iPhone 6 ve iPhone 6S kullanıyorsanız, WhatsApp'ı kullanmaya devam etmek için ise cihazınızı iOS 12'ye güncellemeniz gerekiyor.

Söz konusu değişiklik, WhatsApp Yardım Merkezi'ndeki bir makale ile de doğrulanmış durumda. Bu makale, WhatsApp tarafından desteklenen işletim sistemlerini gösteriyor.

Makalede destek sağlanan ve kullanılması tavsiye edilen işletim sistemleri olarak iOS 12 ve daha yeni sürümlerden bahsediliyor.

