Esra Erol'da şoke eden itiraf! "Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu"

Esra Erol’da programında Karamanlı çiftin yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü.
KOCASINI TERK EDİP SEVGLİSİNE KAÇAN FATMA'NIN İTİRAFI KAN DONDURDU
Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu.
Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı.
Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi.
BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!
Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış.
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