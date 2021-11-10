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  4. Esra Erol'da şoke eden itiraf! "Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu"

Esra Erol'da şoke eden itiraf! "Çırılçıplak soydu kapının önüne koydu"

10.11.2021 10:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

ATV ekranlarının sevilen programı Esra Erol’da her hafta farklı konularla ekrana geliyor. Esra Erol’un sunuculuğunu yaptığı programda Karamanlı çiftin yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü.

Esra Erol’da programında Karamanlı çiftin yaşadıkları izleyenleri hayrete düşürdü.

KOCASINI TERK EDİP SEVGLİSİNE KAÇAN FATMA'NIN İTİRAFI KAN DONDURDU

Kocasını terk edip sevgilisine kaçan Fatma’nın itirafı Esra Erol’da kan dondurdu.
Karaman'da yaşayan Adem Kiraz, sürekli evden kaçan eşinin bulunması için Esra Erol'dan yardım istedi.
Kiraz, "Eşim Fatma Kiraz Çarşıay gidiyorum diye çıkıp, 2 yıl önce kaçmış olduğu kişiye tekrar kaçtı. 12 gün sonra tekrar eve geldi. 3 gün durup tekrar kaçtı.
Karım evden toplamda 15 kez kaçtı. Eve geri dönsün!" dedi.

BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!

BOŞANIP TEKRAR EVLENDİLER!
Eşiyle 4 yıl önce boşandıklarını dile getiren Adem Kiraz, "Muhammet Keleş ile 3 yıl resmi nikahsız yaşamış.
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Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
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