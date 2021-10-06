Esra Erol'un kardeşi Bihter'i görenler gözlerine inanamadı! Ablasının kopyası

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor. Ablası Esra Erol'a olan benzerliğiyle şaşırtan Bihter Erol, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.
İŞTE BİHTER EROL'UN INSTAGRAM PAYLAŞIMLARI:
Esra Erol'un 3 kız kardeşinden biri olan Bihter Erol, ablası Esra Erol'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.
Instagram'da 200 bini aşkın takipçisi bulunan Bihter Erol, birçok marka ile işbirliği yapıyor.
İki çocuk annesi Bihter Erol, sevgi dolu aile pozlarıyla büyük beğeni topluyor.
Bihter Erol'un samimi paylaşımlarına yorum yağıyor.
Ablası Esra ve Eda Erol'un aksine kameralardan uzak bir hayat yaşayan Bihter Erol, geçimini sosyal medyadan sağlıyor.