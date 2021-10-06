Esra Erol'un kardeşi Bihter'i görenler gözlerine inanamadı! Ablasının kopyası

Ekranların sevilen sunucusu Esra Erol'un kardeşi Bihter Erol, güzelliğiyle Instagram'ı kasıp kavuruyor. Ablası Esra Erol'a olan benzerliğiyle şaşırtan Bihter Erol, hayatına dair kareleri Instagram hesabından takipçileriyle paylaşmayı ihmal etmiyor.

Esra Erol'un 3 kız kardeşinden biri olan Bihter Erol, ablası Esra Erol'a olan benzerliğiyle dikkatleri üzerine çekiyor.