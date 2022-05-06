Esra Erol’un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Paylaşımları olay oldu

Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla uzun yıllardır ekrandaki başarısını gözler önüne seriyor. Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini kazandı. Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Erol'un kalp emojisi ile yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.

Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.

'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu

Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.