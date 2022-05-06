MAGAZİN

  1. Haberler Haberler
  2. MAGAZİN
  3. Güncel
  4. Esra Erol’un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Paylaşımları olay oldu

Esra Erol’un 'pamuk kafa' dediği babasına bakın! Paylaşımları olay oldu

06.05.2022 07:27 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren ünlü sunucu Esra Erol, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı. Baba-kızın benzerlikleri ise dikkat çekti.

Ünlü sunucu Esra Erol, ATV ekranlarında yayınlanan Esra Erol'da programıyla uzun yıllardır ekrandaki başarısını gözler önüne seriyor.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 072255

Ali Özbir ile mutlu bir evlilik sürdüren iki çocuk annesi Erol, örnek aile yaşantısıyla da sevenlerinin takdirini kazandı.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 072243

Sosyal medya paylaşımlarında sık sık ailesine yer veren güzel sunucu, son olarak babası ile ev hallerini yayınladı. Babası Seyfi Erol'a "Pamuk kafa" diye seslenen sunucunun paylaşımı, sosyal medyayı salladı.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 072153

Erol'un kalp emojisi ile yayınladığı paylaşım, kısa sürede sosyal medyada gündem olarak binlerce beğeni aldı.

Ekran görüntüsü 2022-05-06 072212

ÜNLÜLER VE ÜNLÜ ÇOCUKLARI

Türk Sanat Müziğinin efsane isimlerinden biri olan Nurdan Torun'un oğlu da kendisi gibi ünlü çıktı.
Kanal D ekranlarında yayınlanan "Renklı Sayfalar" programına katılan ünlü şarkıcının oğlunun "Çılgın Bediş"le üne kavuşan Cenk Torun olduğu ortaya çıktı.
'Kaçak Gelin'lerin yakışıklısı bakın kimin oğlu
Kaçak Gelinler dizisinde canlandırdığı Can karakteriyle büyük üne kavuşan Fırat Altunmeşe, Türkiye'nin usta ismi İzzet Altunmeşe'nin oğlu. Sanatçı bir babanın oğlu olan Fırat Altunmeşe'nin bu akrabalığı pek çok kişi tarafından bilinmiyor.
Vatanım Sensin dizisinin 'Haydar'ı ünlü gazeteci Bekir Coşkun'un oğlu Tolga Coşkun.
ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Anahtar Kelimeler:
Esra Erol
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Okuyucu Yorumları 0 yorum

En Çok Okunan Haberler

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Gerilim tavan yaptı! Özdağ'dan Bakan Soylu'ya: Yarın 11'de silahsız ve tek başıma...

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Survivor'da deprem! İddialı yarışmacılar diskalifiye oldu

Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Çok konuşulacak gelişme! Putin özür diledi

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Sürücü koltuğundaki kahreden detay... TIR şoförü hayatını kaybetti

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

Otogaza indirim geldi! İşte yeni fiyatlar

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

ABD basını yazdı! 'Türkiye'ye F-16 satışı' ve 'Bayraktar TB-2' ile ilgili dikkat çeken ifadeler

İlginizi Çekebilir

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Boşanmanın perde arkasını paylaştı! “Beni öldürdü”

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Bugün ağzınızdan çıkanlara iki kat dikkat edin!

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Saçlarına zarar vermeden düzleştirmek isteyenlere...

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Meşhur Sarıyer böreği tarifi! Üstelik çok pratik

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Yarattığı etkiye inanamayacaksınız! Yapmanız gereken...

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Erkekler için her alanda kullanılabilecek tıraş makineleri

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.